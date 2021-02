A mediados de mes llegaría un “número más importante” de dosis de Sputnik V

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que a mediados de febrero podría llegar “un número más importante de dosis” de la Sputnik V.

Indicó que “el retraso es de entre dos o tres semanas y, si bien es muy difícil poner una fecha (de llegada), ellos estiman que alrededor del 15 de febrero podríamos a recibir un número más importante de dosis”.

En torno a si es posible que Argentina produzca la vacuna de Gamaleya en el futuro, afirmó que “el Fondo Ruso de Inversión Directa ha evaluado la posibilidad de firmar un convenio de transferencia de tecnología”. “Argentina es uno de los países que ellos están explorando para escalar la producción, pero eso lo maneja Rusia con los laboratorios privados”, apuntó.

Vacuna china

Vizzotti aclaró que no hay contrato firmado con China por la provisión de vacunas. “Eso no está confirmado, no es un anuncio oficial”, precisó.

“Argentina está negociando con todos los laboratorios productores, pero no hay ningún contrato firmado con China. Tenemos firmado con Gamaleya, con AstraZeneca y con el mecanismo Covax, eso abarca para cubrir entre 23 y 25 millones de personas”, detalló.

Vizzotti afirmó que Argentina “sigue trabajando con otros proveedores, y durante marzo esperamos ya tener un panorama de la entrega de la vacuna AstraZeneca, que son 22,4 millones de dosis”.