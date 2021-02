Piden explicaciones a AySA por los cortes y la baja presión de agua en la Región

A los cortes de luz se le sumaron los problemas con el agua: Cortes y baja presión afectan a miles de usuarios de la Región, con el foco puesto en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Con pandemia y en pleno verano, la problemática es acuciante.

“Hace más de tres semanas que AySA está con inconvenientes en toda su prestación y desconocemos las razones. Hay una mala administración de la empresa, que no estaba prestando un servicio así desde los cuatro años nefastos que pasaron. Tiene que haber una razón técnica”, apuntó Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).

En diálogo con Info Región, Bassano afirmó que a través del Ente Regulador de Agua y Saneamieto (ERAS) –que funciona como el organismo de control de AySA- hicieron los reclamos a la empresa y a su titular, Malena Galmarini, pero no encontraron respuestas. “Por eso tienen acumuladas multas, sanciones, pero no lo solucionan. Galmarini va a tener que dar explicaciones sobre por qué se corta el servicio y por qué no se cumple”, apuntó el titular de ADDUC.

Y concluyó: “Si es una obra, ¿no podría haber esperado hasta después de la pandemia, o no hacerlo en medio de los calores? Es una falta técnica muy grave. Son lugares donde no había estos problemas. Por lo tanto, va a tener que dar respuesta. Esto no es un problema político, sino técnico”.

Otros reclamos

El bloque de Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora realizó esta semana un reclamo ante AySA para exigir “una respuesta urgente” por parte de la empresa ante los reiterados cortes de agua y la baja presión que afectan a vecinos del distrito.

En diálogo con Info Región, el concejal Gustavo Ganchegui indicó que “a partir de varios reclamos de vecinos que vienen con problemas con el suministro, tanto en cortes no programados a lo largo del día como con en baja presión”, el bloque presentó una nota a AySA para conocer “los problemas y ver la posibilidad de llevar a cabo un plan de contingencia”.

“Los vecinos necesitan agua. Y en este cuadro de pandemia, en donde no tienen la posibilidad para asearse o para limpiar la ropa, es algo mucho más grave”, recalcó.