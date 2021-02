Baldunciel se queda en el Gasolero: “Estoy muy contento con la renovación”

Lucas Baldunciel, junto a Federico Crivelli, son los dos nombres que ya oficializaron la renovación de su contrato hasta finales del 2021 con Temperley. “Iniciamos este nuevo proceso con Fernando Ruiz de la mejor manera”, aseguró.

El delantero buscará un lugar en la consideración del nuevo entrenador, Fernando Ruíz, y pelear el ascenso junto al club.

“Estoy muy contento con la renovación, se dio por un año más y voy a estar hasta diciembre del 2021. Arrancamos un poco más tarde porque había elecciones en el club, pero iniciamos este nuevo proceso con Ruiz de la mejor manera”, indicó el ex Nueva Chicago, en contacto con Info Región.

⛽✍🏻 Lucas Baldunciel y Federico Crivelli extendieron sus respectivos contratos que los vinculan con la institución hasta el 31 de diciembre de 2021.#VamosCele 💙 pic.twitter.com/jJ63Npd8LL — Club A. Temperley (@TemperleyOK) February 9, 2021

La pretemporada

El Celeste pasó el proceso de elecciones y con las piezas acomodadas, ahora el primer equipo inició un nuevo trabajo de preparación en el Alfredo Beranger, con el objetivo de intensificar la puesta a punto para el torneo de la Primera Nacional.

Esta etapa estará a cargo de Ruiz, quien ya tomó el mando y reemplazó a Walter Perazzo. “Cuando hay un cambio de cuerpo técnico se renuevan esperanzas e ilusiones. Estoy contento por tener trabajo y encontrar club, la verdad que no queda otra cosa más que entrenar”, explicó Baldunciel.

Además, destacó el trabajo del ex director técnico Gasolero: “Walter siempre fue un hombre leal y me bancó, no suelo hablar demasiado de personas que no les toca estar en el club, asimismo son cosas lindas y le estoy cien por ciento agradecido”.

Por otra vía, en lo personal, celebró su continuidad: “Lo más importante es que el club pretendía que me quedara y sobre todas las cosas que el nuevo técnico me tiene en cuenta”.

Renovación

Los vencimientos de contratos dejan muchas incógnitas sobre la conformación del plantel en Temperley. Con la tranquilidad de iniciar un nuevo y largo proceso, el delantero espera por la llegada de nuevos compañeros.

“El armado del grupo es algo que me es ajeno, nosotros vamos a darle la bienvenida a los que lleguen, pero lo fundamental es que quien se sume tenga las ganas de vestir la camiseta de Temperley“, concluyó Baldunciel, en charla con este medio.