Lomas: Se accidentó trabajando como delivery y necesita dinero para la operación

María Guadalupe Avalo, una joven de 25 años de Lomas de Zamora, tuvo un accidente trabajando de delivery en el que se fracturó la tibia y el peroné y se tiene que operar pero tiene que comprar los clavos que necesita. Por este motivo, la familia realiza una colecta solidaria para juntar el dinero. “Ya falta poco“, aseguran.

El jueves, la joven estaba volviendo de su trabajo como delivery en un local de sushi en Lomas de Zamora, pero tras esquivar unos cables en la calle, fue embestida por un auto en Temperley cuyo conductor se dio a la fuga.

Fue atendida en el Hospital Gandulfo de Lomas y para la operación necesita conseguir un clavo endomedular que tiene un costo de 48.200 pesos. Quienes quieran colaborar pueden realizar una transferencia al CBU: 0140093903700251267629.

“Por suerte y gracias a Dios estamos llegando, ya falta poco. La gente siempre es solidaria, agradezco a todos. Ella no tiene obra social y hace poco estaba trabajando ahí“, resaltó Laura, su mamá.

Y luego contó sobre el accidente: “Había muchos cables y ella estaba esquivándolos. Del auto no sé nada pero porque la verdad estoy tan concentrada en que mi hija se opere que ahora realmente no sé si hay cámaras o no. Gracias a Dios está viva y no tenemos que estar llorándola”.