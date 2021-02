Lomas: Un hombre raptó a una nena de 12 años, la violó y amenazó

Una nena de 12 años de Lomas de Zamora fue secuestrada, violada y amenazada de muerte por un hombre que es intensamente buscado informaron fuentes policiales a Info Región.

El hecho ocurrió el mediodía del lunes 8 de febrero. La nena iba en camino a un curso de peluquería a dos cuadras de su casa en el barrio de Santa Catalina, cuando un hombre la obligó a subir a un auto, la llevó a un hotel alojamiento en Esteban Echeverría y la violó. Luego la dejó a una cuadra de su vivienda y la amenazó.

“La sigue en auto, la secuestra y la lleva a un hotel alojamiento en Esteban Echeverría. Ahí comete violación. Después la amenaza y la deja cerca de su casa“, precisó el abogado de la familia, Federico Davila Huck, a este medio.

Además especificó que se reconoció al acusado a través de cámaras de seguridad de la zona. “Quedó claramente registrado”, aseguró. El hombre fue identificado como Gustavo Díaz y tiene una orden de detención, según confirmaron fuentes policiales a Info Región.

“La nena está paralizada, le costó largar y contar todo, hasta que se sentó con la mamá“, indicó Davila Huck, que también arremetió contra el hotel. “No puede ser que no se dieron cuenta que una menor estaba entrando. No estaba en el baúl, estaba en el asiento del acompañante”, advirtió.

La causa está caratulada como “abuso sexual agravado por acceso carnal” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 especializada en delitos sexuales a cargo de Verónica Pérez y el Juzgado de Garantías de Esteban Echeverría, a cargo del juez Javier Mafucci Moore.