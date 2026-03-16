Amenazó con un cuchillo a una adolescente y la violó en Remedios de Escalada

Una adolescente de 15 años fue sorprendida por el agresor sexual en inmediaciones de la estación de Remedios de Escalada. El hombre fue detenido días después.

Una adolescente de 15 años fue sorprendida por el agresor sexual en inmediaciones de la estación de Remedios de Escalada. El hombre fue detenido días después.

Una adolescente de 15 años fue sorprendida por un agresor sexual en inmediaciones de la estación ferroviaria de Remedios de Escalada. La amenazó con un cuchillo, la obligó a ir a un descampado y la violó. Fue el Día de la Mujer. En las últimas horas, lograron detenerlo.

Todo comenzó el 8 de marzo pasado, cuando la nena denunció en la Comisaría de la Mujer y la Familia que había sido abordada por un hombre, quien la amenazó con un cuchillo y la obligó a trasladarse a un descampado. Fue violada en inmediaciones de la estación ferroviaria de Remedios de Escalada.

Asimismo y tras un relevamiento de cámaras privadas, se estableció recorrido de la fuga, el agresor subió al tren y pudo seguirse el recorrido, también con el soporte fílmico de Esteban Echeverría y Almirante Brown, lográndose así establecer la identidad y el domicilio.

Además, las fuentes precisaron que el agresor tiene un prontuario “frondoso” y creen que sería el responsable de otros dos hechos sucedidos en Avellaneda, correspondientes al año 2022 y 2024.

Fue detenido en una vivienda de la calle Alvear al 3400 del barrio Las Colinas, en la localidad de Monte Grande. Los efectivos secuestraron las prendas utilizadas en el hecho, armas blancas, tarjeta SUBE, teléfono celular, prendas interiores femeninas, gran cantidad de profilácticos y vaselina.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 Descentralizada y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.