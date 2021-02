Tras la polémica, Moyano aclaró: “Estoy vacunado porque soy presidente de dos obras sociales”

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó este sábado que fue vacunado contra el coronavirus con dosis entregadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el personal del Sanatorio Antártida ya que es “el presidente de dos obras sociales”.

“A nosotros nos proveyeron desde el Gobierno de la Ciudad, todas las vacunas para el personal del Antártida. Entre ellos salió que estaba vacunado yo, porque soy el Presidente de las dos obras sociales”, aclaró el líder sindical, en referencia a la obra social de la Federación Nacional de Camioneros y la de Choferes de Camiones de la provincia de Buenos Aires.

Estas declaraciones son en el marco de la polémica que se vivió este viernes alrededor del Ministerio de Salud en donde su ahora ex titular Ginés González García habría facilitado dosis de la vacuna contra el coronavirus a una serie de personas que no se encuentran en los grupos de riesgo, algo que salió a la luz tras las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky y le costara el cargo al ex ministro.

En ese sentido, Moyano comentó que su mujer y su hijo también recibieron la Sputnik V por su relación con el Sanatorio y señaló que el joven, llamado Jerónimo, tuvo coronavirus y quedó con una secuela cardíaca.

El también presidente de Independiente, además, se refirió a lo ocurrido con González García y sostuvo que es “lamentable que haya pasado esto, porque se venía trabajando con tanto esfuerzo por parte del Gobierno, inclusive con el acompañamiento de la sociedad frente a esta pandemia”.

“(Gines) me pareció que era un hombre que trabajaba mucho, estábamos permanentemente en contacto. Cuando yo necesitaba algo, siempre tuvo una respuesta. Cuando alguien comete un error, yo no soy el culpable, soy el responsable de ese error”, dijo para ejemplificar.