“Cuando el Frente de Todos tiene algún error el ministro es corrido”, recalcó Lata

La concejala por el FdT de Avellaneda consideró que "no se mide con la misma vara" el accionar del oficialismo con el de Juntos por el Cambio cuando fue gobierno.

La concejala por el Frente de Todos de Avellaneda Maia Lata salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición tras la polémica por la vacunación de personas que no cumplían con las condiciones necesarios para recibir el medicamento y que derivó en la salida del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

“Cuando el Frente de Todos, tiene algún error, el ministro es corrido, es algo que definen nuestros referentes nacionales. Pero cuando viene del otro lado no pasa nada. Es un poco injusto. Se está desdibujando la cantidad de personas que se están vacunando, las vidas que estamos salvando. Por esto que ya debería dejarse de hablar”, consideró la edil en declaraciones a Info Región.

Reconoció que hubo “algún error” por la vacunación de personas que no se inscribieron pero descartó que se trate de un “vacunatorio VIP”. “Por eso nuestro presidente Alberto Fernández pidió la renuncia al ex ministro de Salud (Ginés González García). Si hay algo que la Justicia tendrá que rever, será la encargada de realizarlo”, apuntó.

Y luego añadió: “Esto fue inflado políticamente y por la oposición. Hubo varios intendentes del macrismo que dejaron perder la cadena de frío en las vacunas y no se les pidió la renuncia. También ministros en su momento que dejaron vencer y crearon el peor brote de sarampión de la historia. Nadie renunció, ni se fueron, ni nada, perdieron un submarino y ningún ministro, secretario ni el ex presidente (Mauricio Macri), se hizo eco de eso. No se mide con la misma vara“.

En este marco evaluó que es una “falta de ética y moral” que dirigentes que ahora integran la oposición salgan a hablar cuando “dentro de sus filas tuvieron funcionarios que hicieron cosas que son muchos más reprochables y cuestionables”.

Clases presenciales

Por otro lado la concejala oficialista recalcó que desde el principio de la gestión de intendente Jorge Ferraresi, se viene trabajando en el mejoramiento edilicio de las escuelas por lo que de cara al inicio de clases presenciales el 1° de marzo, resaltó que Avellaneda es uno de los distritos que no debe hacer “grandes” reformas.

“En el distrito eso no sucedió ya que hubo una gestión presente desde siempre que se preocupó porque las escuelas estén en condiciones, que tengan todo lo que tienen que tener, que sean un lugar cómodo, seguro y saludable para los docentes, alumnas, para todas y todos en general. Eso es un caminito que ya tenía desandado el Municipio“, celebró.