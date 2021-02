El laboratorio Richmond producirá la vacuna rusa Sputnik V en Argentina

El laboratorio Richmond de Argentina firmó un memorándum de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo de Inversión Directa de Rusia para producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en el país.

Así lo confirmó la empresa a través de un comunicado. De esta manera, las dosis que eran recibidas desde Rusia se fabricarán en Argentina, logrando un gran avance en cuanto a cantidad de vacunas para aplicar a la ciudadanía.

“Informamos que se firmó un memorándum de entendimiento entre Management Company of Russian Direct Investment Fund, quien representa a Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology y mi mandante, a los efectos fomentar la cooperación entre las partes, con la finalidad de obtener en el corto plazo la fabricación de una vacuna contra el virus denominado COVID-19, la cual se produzca en la República Argentina”, destaca el documento.

La iniciativa prevé fabricar la vacuna en una planta en Pilar, con desarrollo local de componentes y una inversión que rondará entre u$s70 y u$s100 millones.

La Argentina viene recibiendo partidas de la vacuna de origen ruso Sputnik V, que fue desarrollada por el Instituto Gamaleya, tras un acuerdo entre ambos gobiernos luego de una serie de negociaciones que se dieron durante el 2020.