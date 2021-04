Murió la directora de una escuela de Lanús por coronavirus

Otra muerte por Covid-19 en el ámbito de la educación. Se trata de Elisa Bechara, directora de la escuela primaria 77 de Villa Caraza, partido de Lanús. Es el segundo fallecimiento en pocos días.

“Lamentamos el fallecimiento de Elisa Bechara, Directora de la EP N°77, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, informó ayer el Consejo Escolar de Lanús.

Elisa se desempeñaba como directora en la escuela primaria 77 de Villa Caraza, partido de Lanús. “Esta maldita pandemia no da tregua”, advierten allegados. Una amiga precisó que dio pelea durante 10 días pero no resistió. “En apenas 10 días te la llevaste, no tuvo tiempo de luchar, no tuvimos tiempo de rezar”, lamenta la mujer.

Es la segunda muerte de una docente en Lanús en pocos días: Patricia Micieli falleció el 14 de abril pasado. Era maestra de primer y tercer grado del Colegio Nuestra Señora de Fátima, de Lanús Oeste.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en Lanús ascienden a 43.021 los contagios de coronavirus, contemplando las 32.425 altas y los 917 vecinos fallecidos.

Vale recordar que éste es uno de los distritos de la Región que tiene circulación de una de las nuevas cepas. El último informe del proyecto PAIS, organismo que monitorea las variantes en el país, indica que la de Río de Janeiro fue detectada en marzo en este distrito, pero ya estaba presente desde antes.