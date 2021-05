Bajan en el Conurbano, pero aumentan los contagios en el interior de la Provincia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que si bien en el Conurbano hay “una tendencia declinante” en cuanto a casos, se registra un aumento en el interior. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, brindaron este martes una conferencia de prensa en la que se actualizó la situación epidemiológica del territorio.

Bianco aclaró que por el momento se mantienen las restricciones hasta que haya definiciones, el DNU nacional vence el 21 de mayo. “Esta tarde vamos a tener una reunión en la Casa Rosada con las autoridades de Nación y la Ciudad de Buenos Aires”, anticipó. “Hoy no vamos a tomar ninguna medida, es una reunión de análisis, caracterización y diagnóstico de la situación sanitaria y epidemicidad”, planteó.

En este marco, Gollan había advertido que “las medidas que haya que tomar se inscriben en un proceso de vacunación intenso”. “La perspectiva de vacunación masiva y rápida, como hacemos en la Provincia, es muy buena”, planteó el funcionario, quien destacó que “en los próximos 25 días la Provincia va a recibir aproximadamente 3 millones de dosis de vacunas, para completar esquemas de Sinopharm y AstraZéneca”.

“Ya superamos las 4 millones de dosis aplicadas y el plan de vacunación marcha a buen ritmo”, insistió y le pidió a los intendentes que implementen operativos “casa por casa” para informar a los vecinos sobre la campaña y ayudar en la inscripción.

Respecto a la situación sanitaria, explicó que “el Conurbano siguió con una pequeña tendencia declinante, pero en el interior aumentó casi 500 casos, en el promedio diario semanal”. “Se venía en un proceso de bajar la curva y está aumentando”, manifestó, y precisó que es ascenso es de 3,5 diario. También creció el indicador de positividad y el de llamadas con sintomatología con patología compatibles con Covid, que luego redunda en contagios y más tarde en ocupación de camas.

Se quejó, por otro lado, respecto a algunas situaciones que se dieron en los últimos días e hizo particular referencia al Superclásico. “Los testeos tienen que tener un criterio epidemiológico, los testeos al boleo no tienen mucho sentido”, advirtió, y recordó que había cinco jugadores con posibilidad de tener coronavirus abrazándose en los penales con compañeros y luego esos cinco casos fueron confirmados. “Se está jugando a un riesgo que no tiene mucho sentido”, dijo. “Un contacto estrecho debe aislarse e hisoparse cuando presenta síntomas, porque si se testea sin criterio puede dar negativo y estar contagiado”, insistió.

Las restricciones frente a la segunda ola de coronavirus se extienden hasta el 21 de mayo y mientras se esperan nuevas definiciones, desde la Provincia piden un “cierre más fuerte” porque subió el promedio semanal de casos. “No hay capacidad de atención en algunas jurisdicciones”, advirtió ayer el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Consideró que debería haber “un cierre fuerte en las próximas semanas”. “Si uno logra un cierre muy fuerte, por ejemplo un cierre total, esos cierres pueden ser más acotados en el tiempo y empezar a liberar a medida que bajan los casos. Si los cierres son parciales, la eficacia de la medida también es parcial, es menor, tiene menos impacto social y económico”, manifestó en diálogo con Radio con Vos.