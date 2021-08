Realizarán una jornada de donación de sangre para el Hospital Evita

Sin distinción de camisetas, referentes de los equipos de fútbol de los clubes Lanús y Talleres de Remedios de Escalada se sumaron a la jornada solidaria de extracción de sangre para el Servicio de Hemoterapia del Hospital Evita de Lanús y participaron de una campaña en redes sociales para invitar a los vecinos del distrito a ser donantes voluntarios y habituales para hacer frente a múltiples tratamientos que requieren componentes sanguíneos.

“Hola. Quiero invitar a todos el 14 de agosto al Club Podestá de Lanús para donar sangre para el hospital Evita. Donar sangre es vital para salvar vidas así que esperamos que sean muchos los que se puedan acercar. Los esperamos el 14 de agosto. Muchas bendiciones para todos”, señala el goleador del Granate, José “Pepe” Sand, en un video-selfie que publicó en sus redes sociales.

La convocatoria es para el próxima sábado 14 de agosto. Y será una jornada muy especial porque además de ser un punto de encuentro para la solidaridad de los lanusenses, el hospital Evita decidió acercar por primera vez el Servicio a la comunidad, realizando esta jornada en el club Podestá ubicado en la calle Vélez Sársfield al 1370 de Lanús Oeste.

Aquellos donantes que cumplan con los requisitos y estén interesados en ser donantes voluntarios, podrán solicitar un turno a través de whatsapp al 011 66310730. ¿Cuáles son los requisitos? Fáciles: gozar de buena salud en general, pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años.

“¿Querés salvar vidas? Te invito a que te sumes a donar sangre para el hospital Evita de Lanús. Pedí turno y acércate el sábado 14 de agosto al club Podestá. Reserva tu turno al WhatsApp que está acá abajo y gritemos juntos un gol a favor de la vida”, dice Lautaro “Laucha” Acosta, otro de los goleadores y referente del club Lanús en su spot solidario.

Y a los granates se les sumó el arquero y capitán del equipo de Talleres de Escalada, Ezequiel Cacace: “Quiero invitar a todos los vecinos de Lanús que se puedan sumar a la donación de sangre al Club Podestá. Ahí los vamos a necesitar así que espero que el que quiera y el que pueda se acerque a dar una mano que siempre es muy necesario. Abrazo grande”.

La jornada, sin embargo, no es el fin sino el punto de partida porque la campaña busca a donantes que salven vidas todo el tiempo. Por eso el hashtag de la campaña, que en sí mismo significa el lema del observatorio de la donación de sangre, es #QueNuncaMásImporteParaQuiendonas y apunta a un sistema de sangre equitativo y solidario donde pacientes y donantes no estén vinculados, porque lo fundamental es que desde la comunidad se done sin importar para quién.

“Lo importante es cambiar el paradigma en el modelo de donación. Muchos servicios continúan pidiendo donantes a los familiares de los pacientes que se encuentran internados, deben someterse a cirugías o llevar a cabo tratamientos. Pero la resolución 1508/15 del Ministerio de Salud de Nación que establece el derecho de los pacientes a recibir transfusiones sin que los obliguen a llevar donantes”, afirmó la promotora comunitaria Noelia Cedrola.

Docente y organizadora de esta jornada, Noelia alertó que el sistema de donación “por reposición” atrae donantes “pocos seguros”. “Con el modelo de donación 100% voluntaria, se garantiza que los pacientes reciban sangre segura, suficiente y oportuna para que la sangre espere al paciente y no el paciente a la sangre”, sostuvo.

Y, como el objetivo es hacer una campaña que dure todas las vidas por salvar, Noelia llamó a una movilización cotidiana: “A quienes estén en condiciones de donar para salvar vidas les pedimos que se acerquen a este tipo de jornadas o a los bancos y quienes tengan dudas sobre si pueden ser donantes, también pueden escribirnos para evacuarlas”.

Por eso el sábado próximo será un día muy especial para los de pura sangre de Lanús porque se unen los colores, la pasión, la salud, el compromiso y la solidaridad para, todos juntos, salvar vidas.