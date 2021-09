“No nos acordamos de los vecinos sólo cuando hay elecciones”

Damián Sala recorrió la zona oeste del distrito y conversó con vecinos de Villa Diamante y Villa Caraza. “No nos acordamos de ellos sólo cuando hay elecciones”, aseguró el secretario de Educación Empleo y Deporte de Lanús y precandidato a concejal de Juntos.

“El trabajo realizado en estos años son el capital más valioso que tenemos. Los vecinos nos creen porque ven mejoras todos los días en sus barrios. No nos acordamos de ellos sólo cuando hay elecciones”, advirtió.

En primera instancia, se acercó a conversar con vecinos de Villa Diamante, quiénes le destacaron la recuperación del espacio público en la traza del ex FFCC Belgrano. Por la tarde, fue a Villa Caraza y mantuvo encuentros con vecinos que agradecieron la reconversión de la luminaria pública a luces LED para mejorar la seguridad del barrio. “Esta es una muestra de la planificación que realizamos para mejorar la calidad de vida de los lanusenses. Nosotros damos pasos firmes, no corremos una carrera contrarreloj quieriendo demostrar algo que no somos”, finalizó.