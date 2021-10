Banfield y Colón cerraron la fecha con un empate en Santa Fe

Banfield igualó sin goles con Colón, en Santa Fe, en lo que fue el cierre de la Fecha 14 del Torneo Socios de la Liga Profesional de Fútbol. El Taladro estuvo cerca de la victoria sobre el final, pero el festejo fue sabalero ya que con la vuelta del público, pudo celebrar el título obtenido durante la pandemia.

Colón, clasificado a la Copa Libertadores 2022, y Banfield, que ya está en la Sudamericana del año próximo, se enfrentaron anoche en Santa Fe. Ambos estuvieron muy lejos de los arcos durante todo el encuentro, aunque el Taladro estuvo más cerca de la victoria sobre el final del encuentro con un tiro libre de zurda de Matías González.

La noche del regreso del público en Santa Fe se vivió en las tribunas y en la celebración por el título obtenido en pandemia por el conjunto local, el primero de su historia que fue justamente el que lo clasificó a la Copa Libertadores del año próximo.

La ficha del partido

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gonzalo Piovi; Nicolás Leguizamón, Federico Lértora, Yeiler Goez y Mauro Formica; Rodrigo Aliendro y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo, Jesús Dátolo, Agustín Urzi y Juan Álvarez; Juan Cruz. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Wilson Morelo por Leguizamón (C); Cristian Bernardi por Formica (C) y Alexis Castro por Goez (C), 20m. Facundo Mura por Meza (C); Ramiro Enrique por Cruz (B); Luciano Pons por Dátolo (B y Mauricio Cuero por Álvarez (B); 39m. Nicolás Linares por Domingo (B) y Matías González por Urzi (B).

Amonestados: Aliendro y Goltz (C). Coronel, Álvarez y Dátolo (B).

Cancha: Colón.

Árbitro: Facundo Tello.