Santilli cruzó a Kicillof por los viajes de egresados

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cruzó al gobernador Axel Kicillof por las aperturas anunciadas en medio de la pandemia y los viajes de agresados gratuitos anunciados ayer. “Un espectpaculo espantoso”, valoró.

“Estamos viendo en estas semanas un espectáculo espantoso, donde se regalan heladeras, bicicletas, de la noche a la mañana se terminó la pandemia, hacen un acto de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen. Y ahora regalan viajes de egresados“, criticó, tras el anunció del gobernador Kicillof.

Kicillof anunció un programa para los chicos que cursan el último año de secundario en el sistema público y privado de la provincia de Buenos Aires tengan un su viaje de egresados “gratis” a través de un programa implementado por el Gobierno provincial. Se trata de un beneficio para 220 mil chicos a través de paquetes por hasta 30 mil pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses.

“¿Esas son las prioridades del Gobierno? ¿En vez de buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela? ¿En vez de hacer cumplir los 180 días de clase que necesitan nuestros hijos? Están subestimando a la sociedad argentina y a los bonaerenses”, aseguró el candidato de Juntos, al tiempo que consideró: “Con esa plata se podrían comprar 150 mil computadoras para que puedan estudiar nuestros jóvenes. Se pueden hacer 28 escuelas secundarias. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de construir un futuro mejor o de influir en el voto hipotecando nuestro futuro?”.

En tanto, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo hoy que el anuncio de viajes de egresados gratis que formuló ayer el gobernador bonaerense Axel Kicillof es “una estrategia política válida” y forma parte de la “política educativa” que lleva adelante el Gobierno nacional. “El verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando, hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela”, dijo hoy el titular de la cartera educativa en declaraciones a CNN radio.