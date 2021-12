Alertan sobre intentos de estafas a través de la campaña de vacunación

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que desde el programa “Buenos Aires Vacunate” contra el coronavirus no se realizan llamados telefónicos a los habitantes, ni se envían mensajes en relación a la obtención de datos personales y recomendó que para evitar estafas las personas no brinden sus datos ante comunicaciones no verificadas como cuenta oficial, ni accedan a enlaces compartidos por remitentes desconocidos en las redes sociales.

El Sistema Interactivo de la Provincia de Buenos Aires (+ 54 9 221 429-4002) sólo brinda información relativa a turnos ya asignados, no siendo necesario acceder a ningún enlace para la confirmación, rechazo o reprogramación del turno, añadió la Gobernación.

Fuentes oficiales comunicaron que hasta ahora llegaron a conocimiento de las autoridades los intentos de obtener datos personales por parte de las líneas +54 9 11 3065‐7914, +54 9 11 6592‐5314,+54 9 11 5604-5939. Autoridades de la provincia formularon las respectivas denuncias penales ante la fiscalía en turno.

Ante ello, el Ministerio de Salud bonaerense recomienda mantenerse informado por canales oficiales, no brindar datos personales ante llamados o mensajes y formular las denuncias pertinentes en caso de irregularidades a fin de que las autoridades judiciales puedan avanzar en las pericias informáticas necesarias y así se puedan prevenir eventuales intentos de estafa.