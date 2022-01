La izquierda rechazó de plano el acuerdo con el Fondo

La izquierda rechazó de plano el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debe ser ratificado en el Congreso. Las expresiones de los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño sobre el anuncio.

“Se termina de legitimar la estafa macrista. La letra chica es cómo se paga la fiesta de Macri y sus amigos”, aseguró Myriam Bregman.

Nicolás del Caño consideró, en tanto, que “el acuerdo con el FMI es nueva deuda para pagar la estafa macrista a costa de profundizar la dependencia del país con 40% de pobreza, salarios y jubilaciones mínimas de indigencia, precarización laboral, inflación”. “Hay que enfrentar en las calles el cogobierno con el FMI“, convocó.

Mientras tanto, Juntos por el Cambio se reunió de forma virtual para definir una postura en torno al acuerdo anunciado este viernes por el presidente Alberto Fernández.

“Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social”, dijo el presidente Alberto Fernández, quien apuntó que “este acuerdo no nos condiciona”. “No restringe derechos. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve y respeta nuestros planes de inversión. No nos impone llegar a un déficit cero”, agregó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, artífice del acuerdo, aclaró que no es un Stand By, como el que se firmó en 2018 durante la administración de Macri, sino que se trata de un acuerdo de “facilidades extendidas”. Entre otros puntos, se propone reducir de forma gradual el déficit primario, pero sin impactar en la inversión en obras públicas ni en los servicios.