Temperley recibe a un San Martín de Tucumán que llega con bajas por Covid

Temperley iniciará hoy en un renovado Beranger, su participación en el Nacional con la esperanza de dejar atrás un irregular 2021 y buscando plasmar las buenas sensaciones de la pretemporada. A partir de las 19.15, los dirigidos por Fernando Ruiz recibirán a San Martín de Tucumán, en uno de los televisados de la jornada.

Entre los Celestes no estará Agustín Sosa quien padece un esguince en la rodilla y será reemplazado por Mauricio Rosales, en tanto no está confirmada la presencia de Agustín Allione. En la línea de ataque, Franco Tolozsa ocupará el lugar del golpeado Facundo Pumpido mientras que Ruiz aún no decide entre Brian Gómez y Agustín Campana.

📋✔️ Estos son los convocados por Fernando Ruiz para el debut en el torneo "Malvinas Argentinas", mañana desde las 19:15 hs en el Alfredo Beranger, ante San Martín de Tucumán por la fecha 1.#ATodoCele ⚪🔵 pic.twitter.com/6hd2H7I8cy — Club A. Temperley (@TemperleyOK) February 12, 2022

Enfrente, el santo de Tucumán, que de la mano de Pablo de Muner llegó a pelear en el Reducido por el ascenso a la Liga y que sumó ocho refuerzos. Ocho es, también, el número de fechas que lleva sin caer derrotado.

Sin embargo, los orientados por Pablo De Muner viajarán con tres bajas: Patricio Perez, Gastón Monroy y Juan Imbert no viajaran con la delegación por dar positivo de Covid 19 y Tino Costa recién sale de un virus que lo tuvo en duda para viajar al conurbano sur.

Probables formaciones

Temperley: Matías Castro; Mauricio Rosales, Rodríguez, Gastón Bojanich, Pedro Souto; Pittinari, Tobías Reinhart, Diego Chávez; Agustín Allione o Guillermo Mac Kay, Brian Gómez o Agustín Campana y Franco Toloza. DT: Fernando Ruiz.

San Martín (T): Darío Sand; Nicolás Sansotre, Juan Orellana, Hernán Lópes, Franco Quiroz; Federico Jourdan, Rodrigo Herrera, Tino Costa, Valentín Larralde; Lucas Cano y Milton Céliz. DT: Pablo De Muner

Hora : 19.15

: 19.15 Árbitro : José Carrera

: José Carrera Estadio : Alfredo Berange

: Alfredo Berange Televisa: TyC

Un Beranger renovado

Entre varias mejoras, que incluyeron la concentración, facha y campo de juego, Temperley llevó adelante una renovación integral de la platea que implicó el reemplazo del alambrado por una pared de 1,10 metros con una baranda a la altura de 1,30 metros. Además, se renovaron más de 1.800 butacas nuevas.

La puesta en valor incluyó la pintura de paredes y escalones, la colocación de baldosones en el suelo, y se renovó el ingreso al sector mediante la bajada de techos y la instalación de iluminación LED.