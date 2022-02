La Provincia anunció que la aplicación de la tercera dosis es libre para mayores de 18 años

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este martes que a partir de mañana la aplicación de la tercera dosis de vacuna anticovid será libre para toda persona mayor de 18 años en el territorio bonaerense, mientras que los inmunodeprimidos que ya cuenten con tercera aplicación, transcurridos 4 meses podrán recibir la cuarta inoculación, con lo que estableció un nuevo descenso de la vara etaria para el programa, que hasta el momento se encontraba disponible para mayores de 30 años.

De esa manera, toda persona que quiera aplicarse la tercera dosis, habiendo pasado al menos cuatro meses desde la segunda inoculación, podrá hacerlo con sólo sin necesidad de esperar la asignación de un turno. Además, anticipó que tampoco hace falta ser residente de la provincia de Buenos Aires, por lo que se la pueden aplicar quienes visiten la Provincia por motivos laborales o personales.

“Venimos a anunciar que a partir de mañana hay tercera dosis libre para todos los mayores de 18 años en toda la provincia de Buenos Aires. Asunto prácticamente terminado. Primera dosis, segunda dosis, tercera dosis libre. Es importantísimo este avance porque entonces esta campaña de vacunación ha sido el resultado de esta solidaridad y conciencia”, indicó el mandatario bonaerense.

Además, Kicillof enfatizó el carácter universal de la decisión para todos los ciudadanos del país: “Hemos vacunado a cientos de miles de Argentinos que no son bonaerenses pero que estaban o por las vacaciones o por trabajo, o por alguna visita, en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ahora en el verano teníamos pase sanitario pero teníamos vacuna libre, universal, gratuita y federal”.

Desde Tornquist, donde realizó la novena conferencia de prensa de verano, Kicillof dijo que se sentía orgulloso de poder realizar el anuncio y de la campaña de vacunación “récord” en la provincia de Buenos Aires. “Con la extensión que tiene -que podría ser un país, o más de un país- hemos logrado avances importantísimos en la identidad y la integración de la provincia. Para que la vacunación llegue a todos los confines de la provincia tuvimos que instalar cientos de vacunatorios que han funcionado desde que iniciamos la vacunación hasta el día de hoy”, señaló.

Por último, resaltó que no fue sencillo, y que fue necesario “batallar”, pero inmediatamente resaltó la ayuda de los intendentes bonaerenses.

“Me han ayudado todos. No he visto ningún jefe comunal que sea antivacunas o anticuidados. ¿Por qué? Porque eso se puede vociferar desde un programa de televisión, desde una columna de diario, pero el que está en territorio y enfrenta la pandemia, no puede estar en contra de la vacuna, que salvó millones de vidas”, concluyó.