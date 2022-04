Condenaron a Villalba por el homicidio de Leila Sibara, pero no le imputaron el delito de femicidio

La Justicia consideró a Luis Villalba culpable del homicidio de Leila Sibara, ocurrido en Lomas de Zamora en noviembre de 2018. Se trata de la ex pareja de la joven, hermana del actor Naim Sibara, que ahora se expone a penas de hasta 34 años de prisión, aunque no a cadena perpetua ya que no se lo encontró culpable del delito de femicidio.

El proceso se llevó a cabo en el ámbito del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora bajo la modalidad de juicio por jurado, una condición que puede exigir la defesa en determinadas circunstancias.

Por mayoría, los miembros del Jurado consideraron que Villalba disparó en la noche del 29 de noviembre de 2018 contra Leila y le provocó una herida en la cabeza que terminó con su vida instantáneamente.

El veredicto de culpabilidad fue por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y en los próximos días el Tribunal deberá establecer el monto de la pena, que tiene un mínimo de 10 años y un máximo de 34 para esa figura. De ese modo, Villalba eludirá la pena de prisión perpetua ya que el Jurado no lo halló culpable del delito de femicidio, que sí contempla ese máximo.

Cómo fue el homicidio

El hecho ocurrió cerca de las 8 del 29 de noviembre de 2018 en el cruce de Vetere y Larrea, en Lomas de Zamora. Efectivos de la comisaría Primera fueron alertados a través del 911 y cuando arribaron al lugar observaron a una joven tendida en el piso.

El personal constató que Sibara (27) tenía una herida de arma de fuego en la cabeza que le había ocasionado la muerte. Según las fuentes, a dos metros del cadáver de la joven, que vivía a unas seis cuadras de allí, encontraron una vaina servida calibre 9 milímetros.

En un principio, la hipótesis del robo había quedado descartada ya que para los pesquisas se podría haber tratado de un problema personal de la víctima con el o los agresores. Los investigadores establecieron que la joven mantenía una relación sentimental con Villalba pero que últimamente no se llevaban bien. De acuerdo a los testimonios que recabaron, el hombre ejercía violencia de género sobre ella, quien quiso terminar la relación.

La Policía aprehendió al sospechoso en una casa ubicada en Las Heras al 1600, cercana al lugar del crimen, y quedó a disposición del fiscal Latorre, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. En ese inmueble, los efectivos secuestraron dos revólveres y una camioneta que había sido robada anteriormente.

La mujer era medio hermana del actor y humorista “El Turco” Naím, quien se hizo conocido por sus participaciones en los programas Videomatch y Showmatch conducido por Marcelo Tinelli y también trabajó en otros productos televisivos.