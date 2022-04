Brown de Adrogué dijo adios al sueño de la Copa Argentina

En Salta, Brown de Adrogué cayó por 2-0 contra Atlético Tucumán y se despidió de la Copa Argentina mientras que el Decano avanzó a la próxima fase en la que chocará con Independiente.

Los de Tucumán lograron su pase a los 16avos de final del certamen de las eliminaciones a Copa Argentina en un partido discreto donde los Tricolores controlaron gran parte de las acciones pero no lograron transformar el domino en goles.

¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN! Orihuela abrió el marcador ante Brown de Adrogué, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6hbG5pBaJN — TyC Sports (@TyCSports) April 28, 2022

En ese marco, Matías Orihuela abrió el marcador a los 42 minutos para que el Decano fuera al descanso con más tranquilidad.

En la segunda parte el partido mantuvo mantuvo un trámite tan parejo parejo como carente de emociones y el conjunto tucumano aprovechó un grosero error defensivo de los de Adrogué y Leonardo Heredia definió para sellar la la primera victoria del ciclo de Lucas Pusineri con el buzo de DT.

Síntesis del partido

Brown (A) 0: Federico Díaz; Nicolás Arrechea, Ariel Kippes, Enzo Ortíz, Ayrton Sánchez; Gonzalo Miceli, Julián Giménez, Elías Contreras, Jacobo Mansilla; Mateo Acosta y Joel Martínez. DT: Pablo Vico.

Atlético Tucumán 2: Nicolás Campisi; Martín Garay, Marcelo Ortíz, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Franco Tesuri, Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra, Leonardo Heredia; Federico Andrada y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Cambios: Sproat x Martínez, Benítez x Mansilla, Giménez x Miceli, Rodríguez x Sánchez y Mendoza x Contreras (B); Rius x Tesuri, Acosta x Gil Romero, Carrera x Andrada, Di Franco x Pereyra, Lotti x Heredia (AT)

Goles: 41′ Orihuela y 78′ Heredia (AT).

Amonestados: Tesuri, Gil Romero (AT).

Estadio: Padre Martearena (Salta)

Árbitro: Pablo Echavarría