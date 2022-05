Grindetti anunció la reducción de la Tasa de Seguridad e Higiene

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, anunció la reducción en la Tasa de Seguridad e Higiene para comerciantes del distrito. “No los vamos a dejar solos”, aseguró, tras advertir el “mal momento” del sector y la sociedad a partir de la inflación. La baja es del 30 por ciento y beneficia a unos 1.500 comerciantes. El gobierno local aspira a una reducción del 100 por ciento.

“Estamos pasando un momento difícil. La inflación está imparable. Queremos que los comerciantes y los vecinos sepan que no los vamos a dejar solos. Por eso, desde el municipio decidimos bajar un 30% la tasa de seguridad e higiene a 1.500 comercios de Lanús. Estamos seguros de que este problema no se resuelve con controles de precios y amenazas, si no con este tipo de medidas“, aseguró a través de redes sociales.

Más allá de este anuncio, Grindetti precisó que el Ejecutivo local presentará un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Lanús “para alcanzar una baja del 100% en dichas tasas para que la ayuda sea aún mayor”.

Ratificó que el Municipio no saldrá a controlar a los pequeños comerciantes, en el marco de los operativos que se implementaron por la suba sostenida de precios, especialmente de los alimentos. “Nosotros estamos muy en contra de salir a controlar al pequeño comerciante como si fuera responsable del debacle económico. Al comerciante hay que ayudarlo”, sentenció.

“Tomamos una decisión para ellos, que fue haber reducido por decreto un 30% el impuesto municipal. Ahora vamos a mandar una ordenanza para reducir el otro 70% de acá a fin de año. Estamos seguros de que nuestros concejales y la oposición van a acompañar esta medida”, planteó. Admitió que el impuesto municipal “no es la parte más grande del costo” pero “es una contribución”.

En este escenario, reiteró críticas al Gobierno. “El Estado tiene que demostrar que controla el gasto. No agobiar a la gente con controles. Nosotros lo hacemos, por eso es que somos superavitarios, y eso nos permite hacer este tipo de contribuciones”, concluyó.