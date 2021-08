Para Grindetti, el Gobierno “no tiene un norte claro en materia económica”

El intendente de Lanús y coordinador de campaña de Diego Santilli, Néstor Grindetti, continúa con la recorrida por distintos distritos bonaerenses, en el marco de la campaña de cara a las PASO de septiembre. En su visita a Lobos, de hoy, pidió “frentar los avasallamientos del kirchnerismo” y advirtió que el Gobierno “no tiene un norte claro en materia económica”.

Grindetti, quien fue ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2015, visitó este sábado la localidad bonaerense de Lobos, donde compartió una reunión con su par, Jorge Etcheverry, recorrió una pyme y reunió a la lista de precandidatos a concejales local de Juntos. “Vengo visitando muchas pymes y comercios, en todos los casos me encuentro con los mismos problemas, la falta de inversión o la imposibilidad de crecer es producto de un gobierno que pone trabas, no tiene un norte claro en materia económica y no ha sabido resolver el aumento sostenido de los precios”, sostuvo.

“Agradezco el recibimiento de Jorge ( Etcheverry) y de todo su equipo y valoro el gran trabajo que vienen haciendo en Lobos, necesitamos seguir consolidando las gestiones locales de Juntos en toda la Provincia, es fundamental que los vecinos nos acompañen para ser más en cada legislatura y así poner un freno a los avasallamientos del kircherismo”, sentenció el jefe comunal de Lanús y referente del PRO en la Tercera.

Avanza la campaña

Como coordinador de la campaña de Santilli, quien es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos y se medirá en las internas de septiembre con el neurocientífico Facundo Manes, Grindetti desarrolla una agenda aparte. Este sábado estuvo en Lobos pero ayer pasó por Cañuelas y San Vicente.

En el recorrido por Cañuelas estuvo acompañado por el diputado provincial que aspira a renovar su banca, Adrián Urreli, junto a quien recorrió centro comercial de la localidad, mantuvo reunión con precandidatos a concejales locales y visitó el parque industrial. Llamó a “continuar trabajando con mucho esfuerzo y compromiso no sólo para ganar la interna en las elecciones PASO sino para consolidar una alternativa de poder real en Cañuelas de cara al 2023”.

En San Vicente, en tanto, se enfocó de lleno en las problemática de comerciantes y pymes. “No hay que ponerle palos en la rueda a los comerciantes, hay que facilitar la inversión“, aseguró el jefe comunal tras la visita a una empresa familiar.

La interna

Diego Santilli encabeza la lista del diputados por la provincia de Buenos Aires del PRO y se medirá en septiembre con Facundo Manes, cabeza de lista de la UCR. Estará acompañado por Graciela Ocaña (Confianza Pública); Juan Manuel López (CC); Marcela Campagnoli (CC); Gerardo Milman (Pro); Natalia Villa (Pro); María Sotolano (Pro) y Hernán Lombardi (Pro); y Gabriela Besana (Pro). En la nómina de Santilli también estarán el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, alfil de Vidal y uno de los referentes de la agrupación La Territorial, y Victoria Borrego (CC).

Por estas horas, el reclamo del oficialismo y la oposición es que haya un debate público, que había sido propuesto por la precandidata del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz. Santilli rechazó la propuesta y desde la UCR el reclamo sigue resonando. “El debate es necesario”, advirtió en reiteradas oportunidades Manes.