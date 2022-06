¿Por qué no se presentó Los Andes ante Tigre?

"Nuestro club no irá donde no pueda ir su gente", manifestó el club lomense a través de un comunicado.

El club de Lomas mantuvo firme su posición y no se presentó al partido ante Tigre por los 32avos de final de la Copa Argentina, ante la decisión de los organismos de seguridad de disputar el encuentro a puertas cerradas en el estadio de Deportivo Morón.

A las 20 horas del miércoles era la hora indicada para el comienzo del partido y solo Tigre se hizo presente en el campo de juego. “Ante la imposibilidad de asistencia de los/las hinchas milrayitas, Los Andes mantiene su postura expresada a las autoridades: nuestro club no irá donde pueda ir su gente”, informó la institución de Lomas de Zamora a través de un comunicado.

Al no presentarse en cancha, Lucas Comesaña, árbitro designado para la contienda, suspendió el encuentro. Ahora, elevará el informe al Tribunal de Disciplina que deberá resolver la situación a la brevedad porque en 16vos espera Deportivo Madryn.

El partido, en primera instancia, iba a disputarse en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Diaz Pérez, con la presencialidad de ambas parcialidades. Pero, por una decisión de el Jefe de Gabinete lanusense, Diego Kravetz, había alertado en sus redes sociales que desde la comuna solicitarían que no se realice porque “no están dadas las condiciones” para garantizar la seguridad.

Ante esta decisión, la organización de la Copa Argentina concluyó en cambiar de sede al estadio de Deportivo Morón para que puedan asistir ambas hinchadas. La aprevide no estuvo de acuerdo con esta decisión y exigió que se juegue sin público.

Frente a esto, desde Los Andes mostraron su postura en contra y comunicaron: “Nuestro club no irá donde no pueda ir su gente”. Es así como finalmente no se presentaron al duelo.