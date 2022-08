Imputaron por tentativa de homicidio lomense que circuló en contramano por la General Paz

Estaba alcoholizado y circulaba en contramano. Chocó un auto y una mujer resultó herida. No tenía registro.

La Justicia porteña imputó por tentativa de homicidio y solicitó la prisión preventiva del joven que produjo un choque cuando circulaba a contramano por la avenida General Paz, informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa es llevada por la Fiscalía Penal y Contravencional yFaltas N° 35, a cargo de Celsa Ramírez, quien consideró que el automovilista “condujo de manera temeraria, antirreglamentaria y con total desprecio para la vida ajena”.

El hecho ocurrió el domingo, cuando un hombre de 23 años, a bordo de un Volkswagen Gol, ingresó a la avenida General Paz a la altura de su intersección con Juan Bautista Alberdi, en sentido contrario y transitó unos 900 metros por el tercer carril de la arteria en sentido al Riachuelo, hasta la altura de la calle Emilio Castro.

Luego de esquivar algunos autos que venían en el sentido correcto de la circulación, el conductor del VW Gol impactó de frente con una camioneta marca Citrôen, modelo Berlingo, conducida por una mujer, quien sufrió politraumatismos, igual que su acompañante.

En el lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad constataron que el joven no contaba con la licencia para conducir. “El conductor no tiene licencia registrada, por esto desde Agencia Nacional de Seguridad Vial vamos a emitir un alerta a todos los CELs (Centros de emisión de licencias de conducir) del país para que al momento de presentarse no la pueda obtener”, precisó Pablo Martínez Carignano, titular del organismo.

El conductor del Gol, un joven de 23 años de Lomas de Zamora, fue sometido a un test de alcoholemia y narcotest para determinar si su conducta imprudente estuvo motivada por el consumo de sustancias, lo que posteriormente se confirmó para el alcohol.