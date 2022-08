Sexta derrota consecutiva para un Brown que se cae del Reducido

Brown de Adrogué cayó esta tarde en el Lorenzo Arandilla por 2-1 frente a Chaco For Ever y sumó su sexta derrota consecutiva en este encuentro por la fecha 29 del Torneo Nacional.

El Tricolor que tuvo un auspicioso inicio de certamen no encuentra el rumbo y hoy retrocedió al quedar afuera de las posiciones del Reducido y justo ante For Ever un rival directo en la clasificación.

Con mejores inteciones que fútbol, los de Adrogué buscaron el gol a través de Mateo Acosta y Oscar Belinetz pero no lograron inquietar a Gastón Canuto.

Por su parte, los chaqueños se pusieron en ventaja a los 32 minutos con un gol de Claudio Vega y al cierre de la etapa Acosta logró la igualdad.

El complemento llegó con más intensidad y cuando parecía que el encuentro terminaba en tablas, Gonzalo Miceli comete penal contra Álvaro Cuello y Luciano Giménez puso el 2 a 1 definitivo para los de Resistencia: demasiado castigo para unos y mucho premio para otros..

Síntesis del partido

Brown (1): Horacio Ramírez; Mauro Bazán, Nicolás Arrechea, Emiliano Mayola y Ayrton Sánchez; Lucas Algozino, Matías Sánchez, Gonzalo Miceli y Matías Noble; Mateo Acosta y Oscar Belinetz. DT: Pablo Vico.

Chaco For Ever (2): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Gaspar Triverio, Diego Sánchez, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Claudio Vega y Luciano Giménez. DT: Daniel Cravero.

Goles PT: 32m. Claudio Vega (CH) y 45m. Mateo Acosta (B). Gol ST: 45m. Luciano Giménez (CH), de penal.

Cambios ST: 13m. Franco Benítez por Algozino (B) y Leonardo Zaragoza por Bazán (B), 18m. Gastón Novero por Triverio (CH), 25m. Rodrigo Sayavedra por Noble (B), 31m. Nicolás Trecco por Vega (CH) y Marcos Giménez por Fernández (CH), 36m. Franco Canever por Lucero (CH), 40m. Luciano Balbi por Sánchez (B) y Elías Contreras por Belinetz (B).

Amonestados: Ramírez (B); Valdez y Cuello (CH). Expulsado ST: 47m. Trecco (CH).

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: Lorenzo Arandilla.