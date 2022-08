Lomas de Zamora: Piden ocho años para un acusado de asesinar a un joven

Uno de los dos acusados por el crimen del joven de 24 años Walter Facundo Gauna, ocurrido el 27 de agosto del año pasado en la localidad lomense de Villa Centenario, podría recibir ocho años de prisión si prospera el pedido que hizo la fiscalía en el marco de un juicio abreviado.

El acusado identificado con las iniciales I.A.S, fue detenido por el homicidio de Gauna, quien fue asesinado tras ser abordado en un intento de robo cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar.

La propuesta de pena que hizo la fiscalía fue aceptada por la defensa del imputado y ahora se espera la convalidación del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora para aplicar la condena.

El caso

El 27 de agosto, cerca de las 7 de la mañana, en el cruce de las calles Gaspar Núñez de Arce y Virgen de Itatí, en Villa Centenario, Gauna esperaba el colectivo para viajar a su trabajo, una empresa especializada en equipos para elevación y transporte de cargas del barrio porteño de Mataderos.

Allí fue interceptado por dos sujetos en moto que intentaron asaltarlo y ante su resistencia lo asesinaron.

Tras un llamado al 911, personal de la comisaría séptima de Lomas de Zamora encontró al joven tendido en el piso con una herida de bala en el pecho por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital zonal donde falleció a los pocos minutos como consecuencia de las lesiones sufridas.

“Desgraciadamente, mi hijo ese día salió a trabajar, como lo hacía siempre, y se encontró con estas lacras que le arrebataron la vida. Repito, tranquilidad no te deja porque tu ser querido no vuelve más, pero te deja el consuelo de pensar que no van a dañar a otras personas mientras estén presos”, indicó en su momento Silvia, la mamá de Facundo quien hizo un pedido a la Justicia: “Espero que estos asesinos estén presos por un largo tiempo y no tengan el privilegio de salir en su larga o corta vida”.