El jefe de los senadores oficialistas pidió frenar el juicio por la causa Vialidad

El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, pidió esta tarde que el juicio por la causa Vialidad, que tiene como una de las principales acusadas a Cristina Kirchner, sea frenado por la Corte Suprema. “Si no existe justicia, es muy difícil que exista paz social”, sostuvo el formoseño ahoras de que comiencen los alegatos de las defensas.

Mayans recordó que la vicepresidente “denunció hace tiempo que la Justicia fue cooptada por un grupo económico que le marca su camino”.

“Tiene un montón de vicios. Debería ser parado en forma inmediata. En ese juicio se gestó el germen de la violencia extrema. Debería ser parado por la Corte Suprema”, subrayó.

Para el senador formoseño el juicio “está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia y porque agregaron pruebas fuera de término”.

El legislador sostuvo que el fiscal Diego Luciani, que le pidió 12 años de condena a Cristina Kirchner, “hizo un show mediático” y apuntó contra la oposición: “Generaron en el fiscal un ídolo con pies de barro, porque no cumplió los objetivos básicos de la acusación”.

“Hizo un show porque no tenía otra cosa. Le niegan a la defensa todo lo que es básico. Cuando van a ese extremo es cuando Cristina dice que ya tienen hecho el fallo”, advirtió. Y añadió “Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada, que no respeta su debido proceso. Hay que parar ese juicio. ¡Hay que pararlo ya!”, arengó.

El celular de Sabag Montiel

Acerca del reseteo del celular de Fernando André Sabag Montiel, el hombre que apuntó con un arma en la cabeza a vicepresidenta, señaló: “Hay que ver qué pasó ahí. La pericia tiene que determinar qué pasó. Cuando lo atraparon tenía el celular con él. ¿Con quién se contactaba esta persona para que lo puedan borrar en forma inmediata?”.

“Es una prueba fundamental. Me llama la atención”, sostuvo. Luego, volvió a relacionar el hecho del jueves en Recoleta con la causa Vialidad. “¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio que es vergonzoso”, indicó.

Parrilli se desmarca

Ante las declaraciones de Mayans, el senador neuquino y hombre de confianza de la vicepresidente, Oscar Parrilli aclaró que la postura oficial del Frente de Todos es que el juicio no se paralice sino que los jueces sean imparciales. “Para CFK solo JUSTICIA. Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales”, tuiteó junto con una foto de Cristina Kirchner.