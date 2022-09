Banfield visita a un River que quiere recuperarse

Banfield visitará a River, que viene de una caída en el Superclásico y buscará los tres puntos para revertir el estado de ánimo y seguir en la pugna por el título, en uno cotejo por la 19na de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará el miércoles en el estadio Monumental, en el barrio capitalino de Nuñez, desde las 19, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y televisado por ESPN Premium.

Banfield suma 22 puntos con Claudio Vivas como DT, en una campaña irrelevante pero en la tabla general el Taladro encuentra su mayor incentivo que es nada menos que la clasificación para la Copa Sudamericana. La posibilidad es avanzar a un certamen internacional, tomando en cuenta que son varios los equipos que debe superar, pero esa es la meta para “salvar” la temporada.

Hay otro destacado objetivo para Banfield y es nada menos que el clásico ante Lanús, a jugarse el domingo a las 18 en su estadio Florencio Sola, el clásico del Sur que todos su hinchas esperan.

En Banfield ingresarían tras cumplir suspensiones Dylan Gizzi por Matías González y Agustín Urzi por Julián Palacios, con la duda en defensa de Emanuel Coronel o Luciano Abecasis.

Lo visto el pasado domingo por el lado de River fue claramente pobre. El equipo de Gallardo no encontró respuestas a nivel táctico, es probable que la lectura del DT haya sido errónea, y en cuanto al temperamento quedó la sensación de que el “Millonario” no tuvo hombres con el carácter acorde a las circunstancias. Ahora llega Banfield, un adversario que no será sencillo pero que le puede dar la chance a River de sumar tres puntos para cambiar el semblante de su gente y seguir en carrera en esta recta final de nueve partidos y 27 puntos en juego.

River tampoco tiene tiempo para lamentos ya que aún se juega la clasificación para la Copa Libertadores 2023, la que puede lograr ganando la LPF, ubicándose entre los tres primeros de torneo (hoy lo logra ya que está segundo detrás de Boca) o ganando la Copa Argentina, en la que debe jugar ante Patronato en cuartos de final.

El equipo presenta hasta ahora varias dudas para mañana: en defensa no estará Emanuel Mammana (sufre un edema en el gemelo derecho); está la chance de que tenga descanso Enzo Pérez y entre Bruno Zuculini; Agustín Palavecino podría ser titular y en la ofensiva hay varios candidatos y dos lugares: Pablo Solari, Matías Suárez, Miguel Borja y Lucas Beltrán.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez o Bruno Zuculini; Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Pablo Solari o Matías Suárez y Miguel Borja o Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel o Luciano Abecasis, Alejandro Maciel, Luis Del Pino Mago y Aarón Quirós; Matías Romero y Alejandro Cabrera; Agustín Urzi, Jesús Dátolo y Dylan Gissi; Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Cancha: River

Arbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Horario: 19.00

TV: ESPN Premium.