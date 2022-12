La balanza comercial registró un superávit de US$ 1.399 millones en noviembre

La balanza comercial de noviembre registró un superávit de US$ 1.399 millones, el tercero más alto del año, favorecido por una leve caída de importaciones, informó esta tarde el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En los once primeros meses del año se registra un saldo comercial positivo de US$ 5.800, menos de la mitad del que se había alcanzado en el mismo período del año anterior de US$ 14.379 millones.

Las exportaciones totalizaron 7.089 millones de dólares, con una alza interanual del 14,8%, y las importaciones sumaron 5.750 millones de dólares, que representaron una leve caída del 0,3%.

Las exportaciones totalizaron en el año los US$ 82.293 y si se mantiene el ritmo de los últimos meses podría superar los US$ 85.000 millones que se habían puesto como meta para este año.

El saldo de la balanza comercial fue de US$ 1.339 millones, 915 millones superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de 424 millones de dólares.

Las exportaciones aumentaron respecto a igual mes del año anterior en US$ 898 millones debido a un incremento de 10,5% en los precios y de 3,5% en las cantidades vendidas.

En términos desestacionalizados, respecto de octubre último, las exportaciones descendieron 3,6%, y la tendencia-ciclo 0,4% en la misma comparación.

En noviembre todos los rubros registraron variaciones positivas y las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario crecieron un 18,9%, las de productos primarios 14,8%, las manufacturas de origen industrial 11,8% y combustibles y energía 3,9%.

Las importaciones disminuyeron US$ 17 millones por el descenso de 1,1% en los precios, ya que las cantidades aumentaron 0,8%, la primera caída interanual desde octubre del año pasado.

En comparación con octubre, las compras al exterior no mostraron variación, mientras que la tendencia-ciclo, reflejó un descenso de 2,9%.

Por uso económico disminuyeron 51,9% las compras del rubro “resto de importaciones”, por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

Las compras de bienes intermedios cayeron 11,4%, las de combustibles y lubricantes 9,2% y de bienes de consumo 1,2%, mientras que se incrementaron las de vehículos automotores de pasajeros un 20,0%, las de piezas y accesorios para bienes de capital 17,1% y las de bienes de capital un 12,0%.

En noviembre, el intercambio comercial con el Mercosur registró un saldo positivo de 135 millones de dólares, pero el acumulado del año llega a un déficit de US$ 3.544 millones.

El mayor déficit comercial en el año se registra con China y alcanzó los US$ 8.348 millones, seguido por US$ 3.814 millones de la USMCA (ex NAFTA que integran México Canadá y Estados Unidos) y la Unión Europea con US$ 164 millones.

En cambio, la Argentina tiene superávit comercial con Chile por US$ 3.817 millones, países asiáticos nucleados en la ASEAN por US$ 3.305, Magreb (Africa) por US$ 2.628 millones, India por US$ 2.386 millones y Medio Oriente con US$ 1.826 millones