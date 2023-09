Brown con pudo con Chaco For Ever y no puede asegurar el pasaje al Reducido

Tras la derrota en casa ante Chaco for Ever, Brown se mantiene con 44 unidades que lo ubican en la sexta posición

Brown de Adrogué dejó pasar esta tarde la oportunidad de consolidarse en puestos de Reducido al caer en el estadio Lorenzo Arandilla, por 2-1 frente a un Chaco For Ever que pelea por no descender en un encuentro válido por la trigésima fecha de la Primera Nacional.

Brown suma su primera derrota tras 13 partidos invicto en Adrogué y lo hizo ante un Chaco For Ever que llevaba más de un año sin ganar de visitante.

En un encuentro muy parejo, el Negro se fue al descanso en ventaja gracias al tanto de Alan Sombra a los 42 minutos.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Pablo Vicó se adelantaron en el campo y lograron a los 58 minutos al empate por medio de un penal ejecutado por Agustín Lavezzi.

#Video EL NEGRO GANÓ EN ADROGUE Y SALIÓ DE LA ZONA DE DESCENSO. Chaco For Ever venció por 2-1 a Brown en la fecha 30 de la #PrimeraNacional (Zona B). https://t.co/rWzUYIBdYs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2023

La tranquilidad no duró mucho, apenas un minuto, para que otra vez Sombra marque para el Negro se ilumine y salga de la zona de descenso en una tarde nublada y oscura para el Tricolor.

Tras esta derrota, Brown se mantiene con 44 unidades que lo ubican en la sexta posición cuando sólo restan cuatro jornadas para finalizar el certamen.

La próxima fecha, los de Adrogué visitarán a Mitre de Santiago del Estero.