En la despedida de Sand, Lanús cayó ante Racing en la Fortaleza

En la despedida de José Pepe Sand, Racing derrotó por 2 a 0 a Lanús como visitante, en el partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional y se está asegurando la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Los goles del conjunto de Avellaneda fueron de Baltasar Rodríguez y Gonzalo Piovi de penal

Mientras que Lanús quedó con 11 puntos, en la última posición de la Zona B, Racing acumula 21 puntos y comparte la punta con Godoy Cruz, que tiene un partido menos.

Ambos equipos están clasificando para la Sudamericana 2024.

Trascurridos los 9 minutos, como el dorsal del delantero José Pepe Sand, todos los hinchas presentes con banderas, globos e imágenes del ídolo granate, lo homenajearon en su despedida.

En un parejo encuentro, donde ambos equipos buscaron dominar el juego, el conjunto de Avellaneda se puso en ventaja a los 24 minutos con un golazo de Baltasar Rodríguez.

Antes del descanso, tras revisar el VAR, se comprueba el codazo de José Canale a Roger Martínez dentro del area por lo que el juez Fernando Rapallini, además de cobrar penal, expulsó al defensor de Lanús.

Como si fuera poco, antes de la ejecución del penal, otra vez cae el hombre de Racing y Cristian Lema vio la roja. Lanus se quedó con 9. Gonzalo Piovi se adueñó del penal y puso el 2 a 0.

A los 4 minutos del complemento, Ricardo Zielinski le dio pista al goleador del club granate José Sand, quien ingresó por Lautaro Acosta, en su último partido en la Fortaleza.

Síntesis de Lanús – Racing

Copa de la Liga Profesional 2023

Fecha 13 – Zona B

Lanús (0): Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale y Brian Aguirre; Raúl Loaiza y Julián Fernández; Julián Fernández, Matías Esquivel y Pedro de la Vega; Jonathan Torres. DT: Ricardo Zielinski.

Racing (2): Gabriel Arias; Jonathan Gómez, Iván Pillud, Gonzalo Piovi, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Anibal Moreno, Baltasar Rodríguez, Roger Martinez y Gabriel Hauche DT: Sebastian Grazzini-Ezequiel Videla.

Goles

PT: 25m Baltasar Rodriguez (R), 52m Gonzalo Piovi de penal (R)

Cambios

ST: (Inicio) J. Soler por J. Torres, B. Caraballo por J. Fernandez, G. Perez por M. Esquivel (L) 4m J. Sand por L. Acosta (L) y E. Vecchio por R. Martinez (R), 17m T. Rubio por I. Pillud y J. Quintero por B. Rodriguez (R), 25m F. Peña por R. Loaiza (L), 37m M. Romero por G. Hauche y A. Ojeda por J. Gomez (R)

Incidencias

PT: 45m Expulsado José Canale (L), 49m Expulsado Cristian Lema (L)

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Fernando Rapallini

VAR: Diego Ceballos

“Agradecimiento eterno para todos. Quiero nacer de vuelta y empezar de vuelta para darles alegrías”.



✍️ #SandHistóric9 🇱🇻❤️ pic.twitter.com/DVOKHA6R7e — Club Lanús (@clublanus) November 12, 2023

El emotivo adiós a Pepe Sand

José Pepe Sand jugó su último partido oficial en Lanús, club con el que termina su contrato en diciembre y que no lo renovará.

Minutos antes de enfrentar a Racing, el atacante de 43 años saltó al campo de juego para la entrada en calor y fue recibido con aplausos, acompañado de la canción escrita para este día: “Hoy les cuento la historia que viví, de ese nueve que me hizo feliz, yo le juro no lo voy a olvidar, te agradezco eternamente Pepe Sand”. El jugador no pudo contener su emoción y rompió en llanto.

Durante el minuto 9, como el dorsal del delantero, los hinchas de Lanús con banderas, globos e imágenes del ídolo granate, lo homenajearon en su despedida.

Con la camiseta Granate, Sand debutó en 2007 y hasta el momento marcó 173 goles en 322 partidos y es el máximo anotador de su historia y uno de los jugadores con cuatro títulos de los seis que tiene el club.

Además de la casaca del Granate, el jugador oriundo de Corrientes, jugó en River, Racing, Banfield, Defensores de Belgrano, Colón, Tigre y Aldosivi. Y en el exterior jugó para Vitoria de Brasil, Al Ain de Emiratos Árabes, Deportivo La Coruña de España, Tijuana de México y América de Cali. En total disputó 748 compromisos con doce camisetas y festejó en 313 ocasiones.

Jugó los últimos 40 minutos ante Racing, uno de los rivales donde más goles convirtió. El árbitro del encuentro el árbitro Fernando Rapallini le dio la pelota y su historia llegó al final.

Luego llegó el tiempo de los homenajes: “Me hicieron el jugador más feliz de la Tierra”, expresó.

De los seis títulos oficiales a lo largo de la historia de Lanús, Sand estuvo en cuatro de ellos: Apertura 2007, Liga 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa 2016.

Sand continuará vinculado con el Granate, porque es el entrenador de la categoría 2011 en inferiores.