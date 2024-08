Vecinos atraparon a dos ladrones en Lanús

Un vecino de Gerli, en el partido de Lanús, detuvo a dos ladrones que habían ingresado en su casa para saquearla aprovechando la ausencia de los propietarios en la modalidad conocida como escruche.

Todo comenzó cuando un vecino de Tuyutí al 900, notó que la puerta de su casa no estaba cerrada y, ras cerciorarse, que no se trató de un descuido decidió ingresar con precaución y cuchillo en mano para notar que no sólo estaba todo revuelto sino que había dos ladrones dentro.

Tras reducir a uno de ellos, un muchacho de 20 años, el inusual movimiento alertó a los vecinos que lograron detener al otro ladrón: un joven de 19 años que intentaba escapar por los techos con el botín.

Tras las detenciones, una agente policial femenina pidió refuerzos y trasladaron a los escruchantes a la comisaría primera de Lanús donde fueron puestos a disposición, de la Unidad Funcional de Instrucción 5, primero, y, posteriormente, de la Fiscalía de Flagrancia 11 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de Carla Musitani en una causa caratulada como “Robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”.