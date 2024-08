Los trabajadores universitarios van a un paro de 48 horas contra el desfinanciamiento educativo

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un paro de 48 horas y un estado de alerta permanente en todas las universidades del país. La medida, que iniciará el próximo martes 20 y miércoles 21 de agosto, fue decidida en respuesta a la falta de negociaciones paritarias desde diciembre y a los incrementos salariales unilaterales inferiores al 5% para el personal no docente.

La FATUN expresó su compromiso de defender los derechos de los trabajadores no docentes, destacando la importancia de esta acción en un contexto económico desafiante. La organización sindical reafirmó su voluntad de diálogo, pero dejó claro que están dispuestos a tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores universitarios.

Falta de financiamiento

A pesar de un reciente aumento en los gastos de funcionamiento, la FATUN denuncia que el desfinanciamiento de la Universidad Pública continúa. La comunidad educativa sostiene que el incremento presupuestario del Ejecutivo representa una parte ínfima del presupuesto universitario y que no afecta significativamente los salarios de sus empleados.

El reajuste en los gastos fue producto del Paro Nacional y la Gran Marcha Universitaria del 23 de abril, donde más de 800.000 personas se manifestaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en defensa de la universidad pública. Sin embargo, según la FATUN, no se han realizado reuniones paritarias coherentes desde entonces, y la comunicación con el Gobierno Nacional ha sido insuficiente.

Leandro Esposito, Secretario General de la Asociación del Personal de la Universidad de Lomas de Zamora (APULZ), afirmó en una entrevista que los salarios de los no docentes han perdido más del 58% de su poder adquisitivo.

“Ya no alcanza para la comida. Desde diciembre hasta la fecha, los salarios de los no docentes universitarios cayeron mucho y no podemos tolerar tanto”, reflexionó Esposito.

Unidad sindical y futuras acciones

La FATUN resolvió que las medidas de fuerza y los próximos pasos del Plan de Acción sean definidos “en unidad con el Frente de Sindicatos de las Universidades Nacionales“. La posibilidad de escalar las medidas de fuerza y convocar a otros sectores relacionados con la educación para hacer oír sus reclamos no está descartada.

En la Universidad de Lomas de Zamora, la regional APULZ emitió un comunicado a sus afiliados calificando de “insulto y burla” el aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional: un 3% en agosto y un 2% en septiembre.

Rubén Ortiz, Secretario de Prensa de APULZ y representante de la FATUN en la región, cuestionó la postura del presidente respecto a la educación pública: “Realmente este tipo que tenemos como presidente no entiende a la educación pública como la posibilidad de ascenso social, o peor aún, la ataca, desfinancia y ningunea por ser realmente eso, y la gente no se da cuenta aún que van por ellos también”, y agregó: “Si siguen en la postura intransigente, irá escalando las medidas de fuerza” afirmo.

Para FATUN, la medida de fuerza, desde el lunes hasta el miércoles, “es contra el ajuste que hunde al 60% de los cargos universitarios en la pobreza, llamando a la actualización salarial y diagramación en conjunto de las paritarias 2025. La semana próxima será 48 horas de paro, los días martes 20 y miércoles 21 de agosto.”

El Frente Sindical Universitario, que integra a todas las federaciones del sector universitario, ha respaldado las acciones propuestas por la FATUN. Este frente incluye a la FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT y FUA.