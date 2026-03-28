Marzo cierra con un nuevo paro en las universidades públicas

Tanto FEDUN como FATUN, que nuclean a trabajadores y docentes de universidades, convocan al paro: será el 31 de marzo.

Tanto FEDUN como FATUN, que nuclean a trabajadores y docentes de universidades, convocan al paro: será el 31 de marzo.

Tanto la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) como la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) confirmaron el paro del 31 de marzo, el segundo de un plan de lucha anunciado semanas atrás en reclamo de presupuesto y paritarias.

El plan de acción tiene como objetivo reclamar por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada por el Congreso pero el Gobierno se niega a aplicar. Los paros serán el 31 de marzo (hubo otro el 16), el 8, 17 y 23 de abril.

Los gremios advierten que el aumento en universidades debería ser de más del 50% y reclaman salarios dignos en paritarias libres.

En las últimas horas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que renovó autoridades (Franco Bartolacci es el nuevo presidente y Anselmo Torres, el vicepresidente), reiteró la “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el sistema universitario público.

En un contexto de restricción presupuestaria, deterioro salarial y creciente incertidumbre para el desarrollo de las funciones sustantivas de las instituciones, declaró la “emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional”.

“Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación”, señalaron los rectores y reclamaron “la urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición del salario de las y los trabajadores de la educación superior”.