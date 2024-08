Masiva movilización a dos meses de la desaparición de Loan

Familiares y vecinos de la ciudad correntina de Goya realizaron ayer una nueva marcha, a dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña. Hoy hay otra.

Los padres del niño, María Noguera y José Peña, participaron de la movilización -en la Plaza Mitre- junto a su abogado Fernando Burlando para reclamar por la aparición con vida de su hijo.

También estuvo la monja Martha Pelloni, conocida por su activa participación en el caso de la joven María Soledad Morales, asesinada en Catamarca en 1990.

En tanto, este miércoles se llevará a cabo una nueva marcha, pero en la localidad de 9 de Julio, donde se produjo la desaparición del menor.

La investigación

Por la desaparición de Loan están detenidos Laudelina Peña, tía del pequeño, su marido Antonio Benítez; Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo los imputó por la presunta sustracción y ocultamiento del menor de 5 años.