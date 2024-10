Quintela negó ayuda de Kicillof en la interna del PJ

"Ningún intendente o ministro de Kicillof me juntó avales a mí", aseguró Quintela, en el marco de la interna del PJ.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, salió al cruce del diputado y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, y afirmó que “ningún intendente o ministro” del gobernador bonaerense Axel Kicillof le “juntó avales” para las elecciones internas en el PJ.

“No lo involucren a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver. (Máximo) Dijo que hay gente que está con Axel que trabajó para mí y no es cierto“, aseguró Quintela en declaraciones radiales.

En esa línea, el mandatario riojano enfatizó que “ningún intendente o ministro de Kicillof me juntó avales a mí. Eso lo desmiento rotundamente”.

El gobernador riojano admitió que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y ex funcionarios albertistas trabajan por su candidatura, pero negó que ministros del gabinete de Kicillof hayan colaborado con su campaña.

Quintela descartó también los rumores de que los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Berazategui, José Mussi, hubieran tenido ese rol.

El mandatario riojano se manifestó de esta manera luego de que Máximo Kirchner sugiriera este viernes que gente cercana a Kicillof impulsó en los últimos meses la candidatura Quintela, quien disputa la interna en el PJ con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.