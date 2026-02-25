DeportesDestacadasFútbol

Para el fútbol: el comunicado de Los Andes y Lanús

El respaldo de Los Andes y Lanús al paro en el fútbol convocado por la AFA. Denuncian persecución política.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó a un paro en el fútbol, entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida alcanza a todas las categorías del fútbol argentino. El comunicado de Los Andes y Lanús.

“Ante los hechos de público conocimiento vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, el Club Atlético Los Andes reafirma con firmeza su convicción histórica en defensa de la autonomía, la independencia y la capacidad organizativa que han distinguido al fútbol argentino a lo largo de su trayectoria”, señala.

Y agrega: “Nuestro fútbol nació y creció bajo el amparo de sus instituciones. Por ello, rechazamos toda injerencia externa que pretenda alterar el normal funcionamiento de un órgano autónomo, cuya legitimidad se sustenta en sus estatutos y en la voluntad de los clubes que lo conforman”.

“En unidad con los demás miembros de la Liga Profesional de Fútbol, acompañamos la medida dispuesta para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, frente a las reiteradas presiones políticas, judiciales y mediáticas que buscan condicionar el desenvolvimiento institucional de la AFA y de cada una de sus entidades afiliadas. Defender la autonomía del fútbol es defender su esencia, su historia y su futuro”, señala.

Lanús, que milita en la Primera, también emitió un comunicado con un contundente respaldo.

“Esta medida de adopta en solidaridad y acompañamiento con las autoridades de nuestra Casa Madre, las cuales, en un evidente acto de persecución política de encuentran indebidamente imputadas en el marco de un claro intento de desprestigiar a las asociaciones civiles sin fines de lucro mediante la pretensión de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsando intereses que exceden lo deportivo“, señala el texto.

Artículos relacionados

Patricia Bullrich
Eduardo Gallardón
Temperley