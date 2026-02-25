Para el fútbol: el comunicado de Los Andes y Lanús

El respaldo de Los Andes y Lanús al paro en el fútbol convocado por la AFA. Denuncian persecución política.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó a un paro en el fútbol, entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida alcanza a todas las categorías del fútbol argentino. El comunicado de Los Andes y Lanús.

“Ante los hechos de público conocimiento vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, el Club Atlético Los Andes reafirma con firmeza su convicción histórica en defensa de la autonomía, la independencia y la capacidad organizativa que han distinguido al fútbol argentino a lo largo de su trayectoria”, señala.

Y agrega: “Nuestro fútbol nació y creció bajo el amparo de sus instituciones. Por ello, rechazamos toda injerencia externa que pretenda alterar el normal funcionamiento de un órgano autónomo, cuya legitimidad se sustenta en sus estatutos y en la voluntad de los clubes que lo conforman”.

“En unidad con los demás miembros de la Liga Profesional de Fútbol, acompañamos la medida dispuesta para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, frente a las reiteradas presiones políticas, judiciales y mediáticas que buscan condicionar el desenvolvimiento institucional de la AFA y de cada una de sus entidades afiliadas. Defender la autonomía del fútbol es defender su esencia, su historia y su futuro”, señala.

Lanús, que milita en la Primera, también emitió un comunicado con un contundente respaldo.

“Esta medida de adopta en solidaridad y acompañamiento con las autoridades de nuestra Casa Madre, las cuales, en un evidente acto de persecución política de encuentran indebidamente imputadas en el marco de un claro intento de desprestigiar a las asociaciones civiles sin fines de lucro mediante la pretensión de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsando intereses que exceden lo deportivo“, señala el texto.