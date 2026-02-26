Lanús: brutal asalto a una mujer de 93 años que fue golpeada y desnudada en su casa

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, cuando tres ladrones ingresaron a la vivienda de una jubilada de 93 años, de origen italiano, a quien sometieron a salvajes agresiones físicas y humillaciones. Tras el traumático hecho, la víctima, que llegó a la Argentina escapando de la guerra junto a su marido, expresó su desesperado deseo de abandonar el barrio por miedo a nuevos ataques.

El asalto evidenció una clara planificación previa cuando para evitar ser identificados, los ladrones rociaron las cámaras de seguridad de la propiedad con espuma de carnaval, las desconectaron y procedieron a forzar las rejas para ganar acceso al interior. Una vez dentro, sorprendieron a la mujer que se encontraba sola. Para inmovilizarla, le arrojaron el mismo aerosol en los ojos, dejándola completamente indefensa.

La víctima relató el calvario que vivió a manos de los intrusos. Según su testimonio, no solo sufrió fuertes golpes, sino que además fue desnudada y maltratada por los asaltantes. Todavía en estado de shock, la mujer confesó que en un primer momento creyó que quien entraba era su hijo, pero al ver a los hombres con los rostros cubiertos sintió que su vida llegaba a su fin.

Durante el desesperante ataque, llegó a escuchar que uno de los delincuentes pedía que no la mataran, justo mientras otro se abalanzaba sobre ella. A pesar de haber sobrevivido, el trauma dejado por el asalto es profundo; la jubilada aseguró tener mucho miedo y suplicó irse a otro lado debido a la gran cantidad de robos en la zona.

Aurelio, hijo de la víctima y abogado de profesión, apuntó duramente contra el accionar de la Policía y del Ministerio de Seguridad. Denunció diversas irregularidades en el procedimiento posterior al hecho, afirmando que los peritos de la Policía Científica se presentaron en el lugar únicamente gracias a su insistencia y a sus conocimientos sobre derecho penal.

También cuestionó la falta de contención, reclamando que fue él mismo quien debió trasladar a su madre al médico forense para constatar las lesiones, una responsabilidad que debía recaer sobre las autoridades, quienes además le tomaron la declaración en un simple papel.

La frustración de la familia aumentó al revisar las cámaras de seguridad de los vecinos de enfrente. En las imágenes se observa a los asaltantes huyendo a pie mientras ya había presencia policial en la esquina. El hijo de la víctima lamentó que los efectivos se limitaran a sacar fotos para justificar su paso por el lugar antes de irse, calificando al protocolo de seguridad como inútil frente a una delincuencia que considera estructural y no circunstancial, asegurando que la casa de su madre estaba claramente marcada.

La investigación de este caso quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez. Actualmente, los investigadores se encuentran analizando las grabaciones aportadas por el vecindario para intentar identificar a los agresores en su huida.