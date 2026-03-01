Aumentos en marzo: alquileres, tarifas, prepagas, colectivos y peajes vuelven a subir

Los aumentos volverá a impactar en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas, con incrementos que ya tienen porcentajes y valores confirmados.

Los aumentos en marzo marcarán el pulso del tercer mes del año con subas en alquileres, servicios públicos, prepagas, transporte y peajes. La dinámica de actualizaciones mensuales continúa vigente y volverá a impactar en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas, con incrementos que ya tienen porcentajes y valores confirmados.

En materia de alquileres, los contratos firmados bajo la derogada ley deberán ajustarse por el Índice de Contratos de Locación (ICL), que en marzo registrará un incremento interanual del 33,8%. La cifra confirma la tendencia a la baja del indicador en comparación con meses anteriores: en febrero fue de 34,6%, en enero de 36,4%, mientras que en diciembre y noviembre había marcado 28,67% y 38%, respectivamente. De esta manera, miles de inquilinos afrontarán nuevas subas en sus cuotas mensuales.

En cuanto a servicios públicos, las tarifas de electricidad y agua también tendrán actualizaciones. A la espera de los nuevos cuadros tarifarios nacionales, la provincia de Buenos Aires confirmó incrementos de entre 12% y 17% en la luz, según la categoría del usuario (N1, N2 o N3). Para el agua, continuará el ajuste del 4% en las boletas de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), dispuesto por el Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS).

Las prepagas aplicarán aumentos que oscilarán entre 2,9% y 3,2%, dependiendo de la empresa y el plan. Entre las principales compañías, Avalian subirá 3,2%, mientras que Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán ajustarán 2,9%, y Luis Pasteur 2,85%. El incremento se da en un contexto complejo para el sistema sanitario, tras la advertencia de la Confederación Farmacéutica Argentina sobre posibles problemas de abastecimiento por demoras en los pagos.

En el transporte, el boleto de colectivos en el AMBA aumentará 7,6% en marzo. Con SUBE registrada, el pasaje costará entre $700 y $959,71 según la distancia; sin registrar, los valores irán de $1.113 a $1.525,94. Además, los peajes en rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A. subirán hasta 19%, tras la aprobación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). En paralelo, la Autopista Riccheri también actualizará sus tarifas con nuevos valores diferenciados por tipo de vehículo y horario pico.