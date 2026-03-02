El SUTNA le respondió a Milei por el conflicto de Fate

"Las palabras del Presidente Milei son un intento de distorsionar los componentes reales de un sensible y complejo problema", alertó el SUTNA.

"Las palabras del Presidente Milei son un intento de distorsionar los componentes reales de un sensible y complejo problema", alertó el SUTNA.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, le respondió al presidente Javier Milei, quien en el marco de la Asamblea Legislativa para dar inicio al período de sesiones ordinarias en el Congreso se refirió al conflicto de Fate.

“Ante las declaraciones del presidente Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del congreso, en las que claramente acusa de una extorsión a la patronal de FATE, o sea a Javier Madanes Quintanilla, por despedir a 920 trabajadores para negociar el precio del aluminio: Desde el SUTNA expresamos con claridad que ni nosotros ni nuestras familias somos quienes debemos ser las víctimas de estas disputas entre ricos“, sostuvo.

Y le aclaró: “Nosotros no formamos los precios, que la mano de obra no llega al 3% del precio de facturación, que todo esto lo manejó la patronal de Fate y las cadenas de ventas, que es ella quien ha obtenido enormes ganancias en forma ininterrumpidamente a lo largo de décadas gracias al esfuerzo de los trabajadores, no nosotros”.

“El gobierno nacional aparece atacándola en la palabra, pero no en los hechos, ya que no la obliga siquiera a cumplir inmediatamente con un acuerdo firmado y homologado en mayo de 2025 ante la Secretaría de Trabajo donde se le otorgó a Madanes beneficios excepcionales de no pago de aportes a cambio de no realizar despidos hasta julio de 2026″, recordó.

Y apuntó: “Este acuerdo tiene como finalidad la normal continuidad productiva y está en plena vigencia, por lo que debe ser cumplido llevando adelante la reapertura de la fábrica, donde los trabajadores fabricamos cubiertas que son elementos de seguridad totalmente probados y homologados, y no esas cubiertas de plástico que ponen en peligro a todas las familias argentinas en calles y rutas mediante la apertura indiscriminada de importaciones, a contramano del resto del mundo, golpeando la mano de obra en Argentina”.

“Las palabras del Presidente Milei son un intento de distorsionar los componentes reales de un sensible y complejo problema que afecta principalmente a los trabajadores, que debe ser resuelto priorizando la protección de mil familias afectadas en forma directa y varias miles en forma indirecta”, consideró.

Además, Crespo alertó: “Los responsables en este tema a resolver, que puede implicar una enorme catástrofe social, Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y la patronal de Madanes cuentan con todas las herramientas para que los trabajadores vuelvan en forma inmediata y definitiva a sus puestos de trabajo, es su deber resolver este entuerto que los trabajadores no hemos generado”.