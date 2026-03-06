Apertura de sesiones en Almirante Brown: Fabiani anunció obras para la UNaB y refuerzo de la seguridad

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y presentó una agenda de gestión centrada en obras estratégicas, mejoras en infraestructura y nuevas medidas para fortalecer la seguridad en el distrito.

Durante su discurso, el jefe comunal confirmó que se avanzará con dos proyectos clave vinculados a la educación superior: la continuidad de la Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown y el inicio de la construcción de un nuevo edificio de aulas en el campus universitario de Burzaco. Según explicó, estas obras buscan acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar el acceso de estudiantes y docentes.

En materia de seguridad, Fabiani anunció que durante este año se incorporarán 300 nuevos efectivos policiales para reforzar la prevención del delito. Además, destacó que el municipio ya cuenta con más de 2.100 cámaras de monitoreo distribuidas en distintos barrios, que se complementan con alarmas vecinales, paradas seguras, corredores escolares protegidos y tótems de seguridad. El sistema también incluye un Anillo Digital con más de 106 lectoras de patentes que procesan cerca de un millón de dominios por día.

Por otra parte, el intendente remarcó avances en salud, obras públicas y desarrollo urbano. Señaló que el sistema de telemedicina municipal creció un 150% durante 2025 y que el área de Zoonosis realizó más de 101 mil prestaciones. También repasó obras como el Viaducto Papa Francisco, los pasos bajo nivel de Diehl en Longchamps y Presidente Perón en Rafael Calzada, junto con pavimentaciones y trabajos hidráulicos en distintos barrios. Finalmente, expresó preocupación por la paralización de obras de expansión de agua y cloacas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y reclamó su reactivación por el impacto que tienen para los vecinos del distrito.