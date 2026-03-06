Sindicatos docentes analizan la propuesta salarial de la Provincia

Los gremios docentes realizan asambleas para definir si el FUDB acepta o no el aumento del 7,5% que propuso la Provincia.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, Suteba, Udocba y Sadop) fue convocado esta semana por el Gobierno de la Provincia y recibió una nueva propuesta, que es analizada por las bases de cada sindicato.

El Gobierno Provincial presentó una propuesta bimestral (marzo/abril), que representa un 7,5 % con base enero y una bonificación no remunerativa – no bonificable de $28.700, que se denominará “Compensación FONID/Conectividad”.

Además, se establece una cláusula de monitoreo dentro de la primera quincena de mayo y la cláusula de reapertura en junio. “En caso de que la evolución de los indicadores (Recaudación, IPC, etc.) se aparte de las proyecciones que han servido de base al presente acuerdo, podrá adelantarse la reapertura”, aclararon.

Suteba, uno de los sindicatos que conforma el frente, precisó que el jueves se realizaron asambleas de afiliados en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de analizar y debatir la propuesta salarial.

Las definiciones de cada distrito serán tratadas hoy en el Plenario de Secretarios Generales y posteriormente elevadas al Frente de Unidad Docente Bonaerense.