Robo y disparos en una barbería en Lomas de Zamora

Tres ladrones asaltaron una barbería y, antes de fugar, agredieron a balazos el frente del comercio, en un suceso registrado en Temperley, partido de Lomas de Zamora, tras lo cual la policía detuvo a uno de los presuntos asaltantes..

El sospechoso, de 22 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones lomense en base a las directivas impartidas por autoridades de la Unidad Funcional 11 de los tribunales de Lomas.

Además, los efectivos redujeron a dos individuos, de 46 y de 25 años, debido a que atacaron a los uniformados durante el procedimiento.

El hecho se produjo a las 20.30 del 21 de febrero cuando tres sujetos armados, que se movilizaban a bordo de un VW Gol Trend, arribaron a una barbería en Cangallo al 800, justo en el cruce con Zuviría, tras lo cual dos personas bajaron y asaltaron a los clientes del local como a varios transeúntes, oportunidad en la que se apoderaron de una bicicleta Raleigh 29 y de dos aparatos de telefonía celular.

Antes de huir velozmente junto a sus cómplices, el conductor disparó contra el frente del local.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Robo agravado por el uso de arma de fuego y robo agravado por su comisión en poblado y en banda”, el magistrado Jorge Walter López, titular del Juzgado de Garantías 1 lomense.