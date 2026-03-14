Empate sin goles para Los Andes en Lomas de Zamora

Los Andes igualó 0-0 con Central Norte en el estadio Eduardo Gallardón y sigue sin conocer la victoria en esta competencia.

Los Andes igualó 0-0 con Central Norte en el estadio Eduardo Gallardón y sigue sin conocer la victoria en esta competencia.

Los Andes igualó son goles con Central Norte en el estadio Eduardo Gallardón, en el marco de la Fecha 5 de la competencia de la Primera Nacional. Sigue sin sumar de a tres y la mirada ahora está puesta en el duelo con Ferro.

El Milrayitas salió a la cancha con Sebastián López; Brian Leizza (Vuotto Julián Rodríguez), Nazareno Fernández Colombo, Aaron Sandoval, Gabriel Cañete (Matías Gómez); Daniel Franco, Tomás Díaz (Alex Chamorro), Franco Rodríguez; Mauricio Asenjo, Juan Manuel Vázquez (Tomás Blanco), Mario Galeano (Camilo Viganoni).

Ariel Cruz marcó el inicio del encuentro en Lomas de Zamora y los dos salieron a medirse, pero sin tomar el protagonismo. Sin sobresaltos pasó el primer tiempo, aunque el DT Leonardo Lemos metió una doble variante para darle movimiento al equipo.

El complemento arrancó con la misma tónica y el entrenador del equipo de Lomas de Zamora siguió probando cambios (metió tres) en un equipo que buscaba, pero no lograba acercarse con peligro a la medialuna del rival. Viganoni estuvo cerca de romper el cero, pero la pelota pegó en el palo. Franco y Blanco vieron la amarilla.

Los Andes, que integra la Zona A, acumula tres unidades, producto de tres empates y una derrota. Sigue buscando la primera victoria de la competencia, ahora la mirada está puesta en el choque con Ferro en condición de visitante.