El Gobierno avanza con el plan de achicamiento del Estado: retiros voluntarios en ANSES

A los despidos en la ANSES se suma un nuevo plan de retiros voluntarios que impulsa el Gobierno.

A los despidos en la ANSES se suma un nuevo plan de retiros voluntarios que impulsa el Gobierno.

Mientras se han visto enormes filas de personas que buscan sostener prestaciones, ayudas sociales y para realizar distintos trámites, el Gobierno avanza con el plan de achicamiento del Estado. Abrió un nuevo plan de retiros voluntarios para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de continuar reduciendo la planta estatal. La iniciativa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) y se suma a los despidos.

En la normativa se estipuló que el régimen de retiro aplicará para el personal del organismo previsional que tenga al menos dos años de antigüedad. Quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

El período de adhesión se extenderá hasta el 5 de abril del 2026 inclusive, mientras que para aquellos que estén de licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta la finalización de la misma.

Los empleados con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder aplicar, debiendo acreditarla de manera fehaciente ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

El personal que suscriba al acuerdo recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso, del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES o fracción mayor a tres meses, calculada sobre los conceptos brutos mensuales, normales, regulares permanentes y habituales, con un tope de 24 haberes brutos.

La gratificación se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de $80 millones. En los casos en que los importes superen dicha cifra, el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas.