Causa $LIBRA: Mahiques dice que si la información se filtró, pudo ser manipulada

El ministro de Justicia de Javier Milei consideró que es "muy grave" que se haya filtrado información de la causa $LIBRA y no descartó que haya sido manipulada.

El ministro de Justicia de Javier Milei consideró que es "muy grave" que se haya filtrado información de la causa $LIBRA y no descartó que haya sido manipulada.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo que “muy grave” que se haya filtrado información confidencial del expediente que obra en manos del fiscal Eduardo Taiano que involucran al presidente Javier Milei por la presunta criptoestafa (causa $LIBRA) perpetrada el 14 de febrero del 2025.

“Que se haya filtrado es grave. Los ministerios tienen que colaborar con lo requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada”, analizó el funcionario de Gobierno.

“No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado”, insistió el titular de la cartera judicial en declarciones a LN+. Según Mahiques, “hay una causa que investiga si pudo haber sido adulterado, modificado, adulterado el material o parte de lo que salió en los medios, y por otro lado se está investigando la causa Libra”.

“Tenemos que dejar que la Justicia investigue la causa Libra”, instó el ministro. Y recordó asimismo que el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente su antecesor en el cargo, Mariano Cúneo Libarona, elaboró un informe sobre la causa que entregó a la Justicia.