Brown de Adrogué: renunció Pablo Nieva tras la dura derrota ante Arsenal

La salida del cuerpo técnico se produjo tras una tarde muy adversa en condición de local, donde el equipo no encontró respuestas futbolísticas y fue ampliamente superado.

La salida del cuerpo técnico se produjo tras una tarde muy adversa en condición de local, donde el equipo no encontró respuestas futbolísticas y fue ampliamente superado.

Brown de Adrogué anunció que el ciclo de Pablo Nieva como director técnico llegó a su fin de manera prematura tras la renuncia quien renunció a su cargo luego de la contundente derrota por 4-0 frente a Arsenal de Sarandí. La decisión marca el cierre de una etapa breve, que había comenzado con la ilusión de pelear por el regreso a la Primera Nacional.

La salida del cuerpo técnico se produjo tras una tarde muy adversa en condición de local, donde el equipo no encontró respuestas futbolísticas y fue ampliamente superado. El resultado terminó de sellar un ciclo que ya venía golpeado por la irregularidad en el rendimiento.

En total, Nieva dirigió apenas seis partidos al frente del Tricolor, con un balance de una victoria, tres empates y dos derrotas. Los números, sumados a la falta de funcionamiento colectivo, terminaron por acelerar una decisión que se veía venir en el entorno del club. Brown de Adrogué quedó ubicado en la 16° posición, con 6 puntos sobre 18 posibles.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó la salida del entrenador: “El Club informa que en la tarde de ayer el cuerpo técnico encabezado por Pablo Nieva presentó su renuncia al cargo”. Además, desde la dirigencia agradecieron “su compromiso y trabajo profesional durante su estadía en el club” y le desearon “lo mejor en lo que viene”. También se informó que en las próximas horas la Comisión Directiva iniciará la búsqueda de su reemplazante, mientras que el lunes, en la vuelta a los entrenamientos, la práctica será conducida por Martín Blanco, actual técnico de la reserva.