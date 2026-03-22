Los Andes venció a Ferro y llega fortalecido al clásico con Temperley en la Primera Nacional

Los Andes consiguió una victoria clave ante Ferro Carril Oeste por la Primera Nacional y logró cortar una racha adversa que lo tenía sin triunfos en el torneo. El 2 a 0 en Caballito no solo significó los primeros tres puntos tras cuatro fechas, sino también un envión anímico fundamental de cara al clásico frente a Temperley.

El equipo dirigido por Leonardo Lemos mostró carácter en un escenario históricamente complicado, donde había ganado apenas en dos oportunidades. Con orden y contundencia, el Milrayitas se impuso gracias a los goles de Franco Rodríguez y un destacado Sergio Ortíz, quien fue la gran figura del encuentro.

El mediocampista, que debutó tras la lesión de Gabriel Cañete, tuvo una presentación soñada: selló el 2 a 0 a los pocos minutos del segundo tiempo con un potente derechazo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero confiábamos en nuestro juego. No se nos venía dando y por suerte se dio la victoria”, expresó Ortíz tras el partido, destacando la importancia del triunfo para el grupo.

De esta manera, Los Andes alcanza los 6 puntos en el campeonato, producto de una victoria, tres empates y una derrota. El resultado le da aire al cuerpo técnico y al plantel, que ahora pondrá el foco en el duelo ante Temperley en el Eduardo Gallardón, donde buscará conseguir su primera victoria como local y consolidar la recuperación en la Primera Nacional.