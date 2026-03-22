Temperley venció a Atlanta y llega en alza al clásico con Los Andes

Temperley le ganó 2 a 1 a Atlanta en el estadio Alfredo Beranger, por la 6° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Gasolero empezó perdiendo pero tuvo grandes momentos de buen juego, con esta victoria se posiciona con confianza de cara al clásico en Lomas de Zamora y sigue en pelea de los primeros puestos.
El conjunto visitante pegó primero en un trámite parejo. Alejandro Quintana capitalizó un lateral, se desmarcó con oficio dentro del área y definió cruzado ante la estirada del arquero, sorprendiendo a un Temperley que todavía no lograba hacer pie en el partido.
El Gasolero reaccionó rápido apostando a las bandas. Con las subidas de sus laterales encontró profundidad y llegó al empate tras un centro de Lorenzo Monti que Tomás Rojas, en su intento por despejar, terminó enviando al fondo de su propio arco. La igualdad se sostuvo gracias a una gran intervención de Ezequiel Mastrolía ante Lautaro Fedele. En un contragolpe que el delantero quedó mano a mano y el “mono” le ganó de gran manera ese duelo.
En el complemento no hubo un dominador claro, con más imprecisiones que juego. Sin embargo, Temperley aprovechó un error clave: Francisco Rago dejó corto un saque de arco y, tras una buena combinación entre Gabriel Esparza y Gabriel Hauche, el “Demonio” sacó un remate a media altura para el 2-1 definitivo. El Gasolero lo sostuvo sin sobresaltos, lo celebró con su gente y ya piensa en el clásico frente a Los Andes.