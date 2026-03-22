Temperley venció a Atlanta y llega en alza al clásico con Los Andes

El Gasolero empezó perdiendo pero tuvo grandes momentos de buen juego, con esta victoria se posiciona con confianza de cara al clásico en Lomas de Zamora y sigue en pelea de los primeros puestos.

El Gasolero empezó perdiendo pero tuvo grandes momentos de buen juego, con esta victoria se posiciona con confianza de cara al clásico en Lomas de Zamora y sigue en pelea de los primeros puestos.

Temperley le ganó 2 a 1 a Atlanta en el estadio Alfredo Beranger, por la 6° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Gasolero empezó perdiendo pero tuvo grandes momentos de buen juego, con esta victoria se posiciona con confianza de cara al clásico en Lomas de Zamora y sigue en pelea de los primeros puestos.

El conjunto visitante pegó primero en un trámite parejo. Alejandro Quintana capitalizó un lateral, se desmarcó con oficio dentro del área y definió cruzado ante la estirada del arquero, sorprendiendo a un Temperley que todavía no lograba hacer pie en el partido.

El Gasolero reaccionó rápido apostando a las bandas. Con las subidas de sus laterales encontró profundidad y llegó al empate tras un centro de Lorenzo Monti que Tomás Rojas, en su intento por despejar, terminó enviando al fondo de su propio arco. La igualdad se sostuvo gracias a una gran intervención de Ezequiel Mastrolía ante Lautaro Fedele. En un contragolpe que el delantero quedó mano a mano y el “mono” le ganó de gran manera ese duelo.

En el complemento no hubo un dominador claro, con más imprecisiones que juego. Sin embargo, Temperley aprovechó un error clave: Francisco Rago dejó corto un saque de arco y, tras una buena combinación entre Gabriel Esparza y Gabriel Hauche, el “Demonio” sacó un remate a media altura para el 2-1 definitivo. El Gasolero lo sostuvo sin sobresaltos, lo celebró con su gente y ya piensa en el clásico frente a Los Andes.